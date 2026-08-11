Pocos saben que una enfermedad que la mantuvo postrada en cama no le impidió presenciar, de forma sobrenatural en las paredes de su celda, la misa de Nochebuena que se oficiaba a kilómetros de distancia. Esta singular visión mística enriqueció el santoral con la figura inolvidable de Santa Clara de Asís, la aristócrata que renunció a los lujos de la nobleza para fundar las Clarisas Pobres tras fascinarse con la prédica radical de San Francisco.

Según recogen las actas, el Papa Pío XII reconoció esta gracia mística en 1958 al proclamarla patrona universal de la televisión y de las telecomunicaciones. Su vida dedicada a la contemplación y la pobreza absoluta la convirtió en un baluarte espiritual contra todo tipo de perturbaciones del alma.

Qué santo se celebra hoy 11 de agosto: Santa Clara de Asís y cómo pedir el auxilio de su luz Canva

Qué santo se celebra hoy 11 agosto y su valor espiritual

El santoral del 11 de agosto rinde homenaje a Santa Clara de Asís, virgen, fundadora de las Clarisas y sierva insigne de los desvalidos. Destacó por su amor a la pobreza evangélica y la protección que brindó a su convento.

Nacida en el seno de una adinerada familia noble de Asís, Clara abandonó las riquezas a los 18 años para seguir la regla franciscana. En San Damián estableció la Orden de las Hermanas Pobres, caracterizada por la oración constante, el trabajo manual y la austeridad.

Uno de sus milagros más reconocidos ocurrió cuando enfrentó a los invasores sarracenos mostrando el Santísimo Sacramento desde las murallas del monasterio. Su profunda fe provocó la huida inmediata del ejército invasor, salvando a sus hermanas y a la ciudad.

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Cómo pedir el auxilio de Santa Clara de Asís en tus oraciones

Para solicitar el auxilio de Santa Clara de Asís, se encomienda orar con humildad frente a una vela blanca, pidiendo serenidad mental, sanación de la vista e intercesión en conflictos familiares.

Los fieles acuden a su patronazgo para disipar dudas existenciales, sanar padecimientos oculares y restablecer la paz comunitaria. Su intercesión es especialmente venerada por profesionales de la comunicación, la televisión y los medios digitales.

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Plegaria a Santa Clara de Asís

Gloriosa Santa Clara, espejo de pureza y modelo de fe inquebrantable, que con la luz de la Eucaristía ahuyentaste las sombras del peligro y la desesperanza, alcánzame de Dios la claridad de mente y espíritu que hoy tanto necesito. Mira con compasión mis aflicciones [mencionar la petición personal] y concede a mi hogar la paz, la concordia y el sostén diario. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén."

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Por qué Santa Clara protege la visión y los medios modernos

El patronazgo de Santa Clara sobre la vista y la televisión radica en la lucidez mística que experimentó en vida, permitiéndole ver lo invisible a través del amor y la entrega.

Patrona de la televisión: Proclamada en 1958 por el Papa Pío XII debido a su visión milagrosa de la liturgia a distancia.

Proclamada en 1958 por el Papa Pío XII debido a su visión milagrosa de la liturgia a distancia. Protectora de la salud ocular : Invocada tradicionalmente para la sanación de dolencias físicas de los ojos y la ceguera espiritual.

: Invocada tradicionalmente para la sanación de dolencias físicas de los ojos y la ceguera espiritual. Modelo de fortaleza femenina: Pionera en redactar la primera regla monástica escrita enteramente por una mujer.

Superar las sombras del desánimo exige encender una luz interior guiada por la paz y la generosidad. Inspirarse en la vida de Santa Clara de Asís invita a desprenderse de las preocupaciones vanas para enfocarse en la belleza de lo esencial y la fe renovada.