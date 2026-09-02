México en Francia: una historia de libros, arte y revoluciones

En los años 80 existía un retraso en el número de escritores mexicanos publicados al francés, con apenas 10 autores, pero ahora el número ha crecido y se traduce a poco más de 60, aseguró el editor, escritor y promotor cultural Philippe Ollé-Laprune (París, 1962) durante la apertura de la exposición “Francia-México, 200 años de relación y amistad: resonancias, disonancias y contrapuntos”, que abrirá hoy al público en la Biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México.

Entre los autores más buscados en Francia se encuentran Octavio Paz, Carlos Fuentes, Juan Rulfo y Fernando del Paso.

Entre los más recientes están Paco Ignacio Taibo II, que es un escritor del que se vende mucho la parte política, también Elena Poniatowska, Guadalupe Nettel, Álvaro Enrigue y Emiliano Monje”.

Y en el terreno artístico, además de Frida Kahlo, apuntó Ollé-Laprune, hay artistas mexicanos con una presencia importante en Francia, como Rufino Tamayo, la fotógrafa Graciela Iturbide, el ceramista Gustavo Pérez, así como Gabriel Orozco, que forma parte de la colección permanente del Museo Pompidou, así como Carlos Amorales.

Paradójicamente, Francisco Toledo no es tan famoso, aunque nunca le interesó. Él vivió en París y estaba feliz haciendo sus cosas y nunca le importó mucho la fama, pero es triste porque es una obra extraordinaria”, expresó.

De acuerdo con la exposición, que inicia la celebración del Bicentenario de las Relaciones Diplomáticas entre Francia y México, ideada por Ollé-Laprune y Conrado Tostado y que permanecerá abierta hasta el 18 de octubre, narra los encuentros y claroscuros entre ambas naciones, a partir de más de 100 reproducciones fotográficas, de documentos y de obras de arte desplegadas en 52 paneles.

Cédulas de Manuel Álvarez Bravo y Francisco Toledo para estudiar en la Universidad de París. Foto: Cortesía iZa Comunicación y Cultura.

“Hay un punto en común entre ambos países, que son dos países que tienen una revolución fundadora. Francia tiene la Revolución de 1789, que abre la idea de república, al igual que México tuvo la Revolución Mexicana, que es fundadora de casi todo lo que hay en el país hoy. Entonces, son dos países que tienen ese punto en común, que no son el caso de Italia, Alemania o España”, aseveró Ollé-Laprune.

El recorrido se inicia en 1523, con el primer contacto documentado entre ambos países, cuando el corsario francés Jean Fleury capturó dos carabelas que Hernán Cortés enviaba a España con tesoros, que fueron expuestos en Francia en 1527, en lo que fue la primera muestra europea de objetos prehispánicos. Sin embargo, tendrían que pasar tres siglos para que México y Francia establecieran relaciones diplomáticas, en 1826.

La muestra aborda episodios históricos y culturales entre México y Francia, como la Guerra de los Pasteles, la llegada a México del emperador Maximiliano de Habsburgo, impulsada por Napoleón III; recupera las cartas solidarias que Víctor Hugo dedicó a la resistencia mexicana durante la intervención francesa, tras la batalla de Puebla, incluida una dirigida a Benito Juárez y otra a los habitantes y defensores de la ciudad.

Los presidentes Adolfo López Mateos y Charles de Gaulle en 1964 hacen un recorrido por el Centro Histórico de la Ciudad de México. Foto: Cortesía Acervo Histórico Diplomático.

Además, reivindica también la presencia y las aportaciones de las mujeres francesas que se afincaron en México en los momentos convulsos del siglo XX, como la escritora Elena Poniatowska, la poeta y pintora surrealista Alice Rahon, la fotógrafa Colette Urbajtel y la arqueóloga Laurette Séjourné, reconocida por sus innovadoras investigaciones en Teotihuacan.

Y refiere a personajes como el fotógrafo Francosi Aubert, André Bretón, Antonieta Rivas Mercado, Antonin Artaud, Jean Charlot, Manuel Álvarez Bravo, Marceau Pivert, Victor Serge, Benjamin Péret, Octavio Paz, Elena Garro, Esther Seligson, Michel Descombey, entre muchos más.