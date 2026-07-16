INAH y ejidatarios buscan protección de vestigios en Los Tlalteles, Chalco

Luego de que Excélsior revelara la destrucción paulatina y el saqueo del sitio arqueológico Los Tlalteles, en el municipio de Chalco, en el Estado de México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) anunció la firma de un convenio con ejidatarios, como adelantó a este diario el titular de la dependencia, Joel Omar Vázquez.

“Con miras a impulsar la investigación, conservación, protección legal y divulgación del sitio arqueológico conocido como Los Tlalteles, el INAH y el Ejido Villa de Chalco suscribieron hoy, jueves 16 de julio de 2026, un convenio de colaboración”, detalló la dependencia en un comunicado.

La firma del documento, informó, tuvo lugar en el Auditorio Emiliano Zapata del Núcleo Ejidal Chalco, y fue encabezada por el titular del INAH, el secretario técnico de la dependencia, José Luis Perea González, y la presidenta del citado ejido, Patricia Capetillo Cortés.

Estructura de un montículo que ya no existe en el sitio arqueológico Los Tlalteles. Reyna Paz Avendaño

Esta firma marca el inicio de una nueva etapa de colaboración entre las instituciones y la comunidad, aseguró el INAH.

“El convenio que hoy firmamos, construido desde la buena fe y el reconocimiento, parte del entendido de que la riqueza cultural de Chalco es un ejemplo excepcional de la creatividad humana y debe conservarse bajo una visión de largo plazo”, expresó Perea González.

Firma del convenio para preservar la zona de Los Tlalteles Especial

Por su parte y ante miembros de la comunidad, la titular del cuerpo ejidal agradeció la suma de voluntades por parte de ambas instancias y expresó: “Las y los chalcas somos un pueblo que se enorgullece de sus ancestros: pescadores, agricultores, sabios y guerreros, por eso estamos aquí, para preservar nuestra cultura y heredar nuestros saberes”.

Ambas partes coincidieron en que el acuerdo permite el encuentro entre posturas a favor de la preservación de Los Tlalteles.

“De este modo, en corto plazo —aunque no establecieron una fecha concreta—especialistas del Centro INAH Estado de México llevarán a cabo nuevos reconocimientos de superficie del área patrimonial para conocer su estado de conservación y generar estrategias de protección”.

José Manuel Hermosillo Vallarta, abogado del despacho Artículo 27, informó que en el caso del saqueo y destrucción del sitio arqueológico Los Tlalteles “se verá la posibilidad de tramitar sanciones administrativas. Reyna Paz Avendaño

Por su parte, los integrantes del ejido “se comprometieron a crear una reserva de tres hectáreas destinadas a la investigación arqueológica. Los estudios que se realicen en este terreno permitirán a los especialistas acceder a información valiosa sobre los antiguos pobladores de Los Tlalteles y contextualizar su papel clave en el desarrollo de la región, puesto que el sitio tuvo una ocupación longeva, desde el periodo preclásico superior (2500-400 a.C.) y hasta el posclásico tardío (1300-1521 d.C.).