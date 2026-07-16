¿Cómo funciona la energía? El renovado MUNET ya abrió sus puertas en Chapultepec

¿Alguna vez te has preguntado cómo llega la electricidad a tu casa o de dónde proviene la energía que utilizamos todos los días? Si te interesa conocer más sobre este tema de una forma divertida e interactiva, hay una excelente noticia: el Museo Nacional de Energía y Tecnología (MUNET) ya reabrió sus puertas en la Ciudad de México.

Después de permanecer cerrado durante casi una década, este emblemático recinto fue completamente renovado para ofrecer experiencias inmersivas que acercan a niños, jóvenes y adultos al mundo de la ciencia, la tecnología y la energía.

¿Qué pasó con el Museo Tecnológico de la CFE (MUTEC)?

El Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad (MUTEC), ubicado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, cerró sus puertas al público en 2015.

Tras un proceso de renovación y transformación, el recinto reabrió como el Museo Nacional de Energía y Tecnología (MUNET), un espacio moderno que busca acercar a los visitantes al conocimiento sobre las distintas fuentes de energía y los retos del futuro sustentable.

Ahora cuenta con salas inmersivas, exhibiciones interactivas y experiencias diseñadas para comprender mejor el papel que la energía tiene en la vida cotidiana.

Museo Nacional de Energía y Tecnología (MUNET)

El MUNET abrió nuevamente sus puertas el 11 de julio y ofrece un recorrido pensado para que personas de todas las edades aprendan sobre ciencia y tecnología de una manera entretenida.

Durante la visita podrás conocer: cómo funcionan las energías renovables, los combustibles fósiles y la energía nuclear. De qué manera se genera y distribuye la electricidad en México. El papel de la energía en la vida diaria y su importancia para un futuro más sustentable. Salas inmersivas y experiencias interactivas que hacen más sencillo comprender conceptos científicos.

El museo busca despertar la curiosidad de los visitantes mediante actividades didácticas que combinan aprendizaje y entretenimiento.

¿Cómo llegar al Museo Nacional de Energía y Tecnología (MUNET)?

El museo se encuentra en: Av. de los Compositores s/n, Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.

Si planeas llegar en transporte público, una de las opciones es utilizar la Línea 7 del Metro y descender en la estación El Rosario. Desde ese punto puedes continuar tu trayecto a pie, en transporte público o por otros medios de movilidad hasta el recinto, de acuerdo con la ruta que elijas.

Si te apasiona la ciencia o buscas una actividad diferente para el fin de semana, el Museo Nacional de Energía y Tecnología (MUNET) es una excelente opción para descubrir cómo funciona la energía que utilizamos todos los días mediante experiencias interactivas para toda la familia.

Para conocer horarios, costos de acceso y actividades especiales, consulta las redes sociales oficiales del museo antes de tu visita.