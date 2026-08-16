Pocos relatos esconden un enigma tan conmovedor como el del peregrino que sobrevivió a la peste oculto en una cueva gracias a un perro. En el santoral de este 16 de agosto sobresale la figura de San Roque, junto a San Esteban de Hungría, recordando que el amparo divino a menudo llega desde los rincones más inesperados.

Las reseñas oficiales, atestiguan cómo este joven de Montpellier renunció a sus riquezas para sanar a los repudiados por las epidemias medievales, convirtiéndose en un baluarte histórico de caridad.

Qué santo se celebra hoy 16 de agosto: San Roque y San Esteban, auxilio contra plagas Canva

Qué santo se celebra hoy 16 agosto en el santoral católico

El 16 de agosto el santoral conmemora principalmente a San Roque, célebre peregrino sanador, y a San Esteban de Hungría, primer rey y apóstol católico del pueblo húngaro.

Nacido en una familia noble de Francia, Roque regaló su herencia a los pobres y partió hacia Roma. Durante su travesía libró a pueblos enteros del contagio de la peste usando la cruz.

Cuando él mismo enfermó, se retiró al bosque para no infectar a nadie. Allí, un perro milagroso le llevaba un trozo de pan diario hasta su completa recuperación.

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La historia de San Roque y las figuras del 16 de agosto

San Roque representa el triunfo de la entrega abnegada en tiempos de crisis sanitaria, mientras que San Esteban de Hungría simboliza la consolidación del cristianismo en Europa Oriental.

Ambas figuras marcan una jornada dedicada a la protección física y al fortalecimiento de las naciones bajo valores morales y solidarios.

El icónico perro de San Roque, conocido popularmente como Rucho o Melampo, es el motivo por el cual se le representa siempre señalando su pierna herida junto al can.

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Patronazgos: ¿de qué es patrón el santo del 16 de agosto?

San Roque es el patrón de los enfermos de peste y epidemias, los perros y mascotas, los prisioneros, los cirujanos y todos aquellos que sufren contagios o epidemias.

Por su parte, San Esteban de Hungría es patrono de Hungría, de los reyes, tejedores y constructores.

Las familias encomiendan hoy la protección de sus animales domésticos y la sanación de afecciones cutáneas o dolencias contagiosas a San Roque.

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¿Cómo pedir el auxilio a San Roque este 16 de agosto?

Para solicitar el auxilio de San Roque se aconseja encender una vela verde o blanca, rezar su oración con fe viva y pedir la sanación de un enfermo o mascota.

Es tradición colocar su imagen cerca de las mascotas o en las habitaciones de convalecientes para invocar el fin de las dolencias físicas y el consuelo emocional.

Asimismo, realizar una obra de caridad hacia un animal desamparado o una persona enferma potencia la intercesión de este milagroso peregrino.

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Oración de auxilio a San Roque para la salud y protección

Misericordioso San Roque, peregrino humilde que con la fuerza de la Cruz sanaste a incontables enfermos de peste y hallaste amparo en la fidelidad de un can:

Acudo a ti en este día para implorar tu auxilio. Protege mi hogar de toda enfermedad contagiosa, devuelve la salud a quienes sufren (mencionar aquí la petición) y guarda bajo tu manto a nuestras queridas mascotas.

Alcánzanos de Dios la gracia de la sanación física y la fortaleza para servir con amor a los más vulnerables. Amén."

Permite que el ejemplo de caridad y la conmovedora fe de San Roque llenen tu hogar de tranquilidad. Invoca su auxilio hoy mismo y extiende tu mano compasiva hacia quienes más te necesitan.