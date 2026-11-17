Cuando el vapor alemán Ypiranga zarpó del puerto de Veracruz el 31 de mayo de 1911 con destino a Europa, transportaba al hombre que había gobernado México durante más de tres década y al clan familiar que pasó de habitar el Castillo de Chapultepec a enfrentar la incertidumbre del destierro.

Durante más de un siglo, el destino de la familia de Porfirio Díaz alimentó toda clase de leyendas urbanas en la historia de México, pero la realidad es mucho más terrenal y llena de matices.

Entre exilios marcados por la nostalgia, el eventual regreso de varios de sus hijos y nietos al México posrevolucionario y su inserción en la vida profesional, artística y empresarial del país, los herederos del general oaxaqueño se dispersó por distintos caminos lejos del poder político que alguna vez concentró su patriarca.

Descendientes de Porfirio Díaz Facebook

¿Quiénes formaban la familia de Porfirio Díaz?

Porfirio Díaz contrajo matrimonio en abril de 1867 con su sobrina carnal, Delfina Ortega Díaz, con quien tuvo varios hijos de los cuales únicamente dos sobrevivieron a la infancia: Porfirio Díaz Ortega y Luz Aurora Victoria Díaz Ortega.

Tras la muerte de Delfina, el general contrajo segundas nupcias en noviembre de 1881 con Carmen Romero Rubio, con quien no tuvo descendencia biológica, pero quien asumió el papel de figura materna para los hijos mayores del mandatario.

Además de los hijos nacidos dentro de sus matrimonios, la historiografía documenta la existencia de Amada Díaz (nacida en 1867), fruto de una relación previa de Porfirio Díaz con Rafaela Quiñones en Oaxaca. Amada fue reconocida por su padre, creció en el entorno presidencial y contrajo matrimonio con el hacendado Ignacio de la Torre y Mier.

Cuando estalló la Revolución Mexicana y el régimen colapsó en mayo de 1911, Porfirio Díaz partió hacia Francia acompañado por Carmen Romero Rubio, su hijo Porfirio Díaz Ortega, la esposa de este, María Luisa Raigosa, y sus nietos, estableciéndose en París, donde el expresidente falleció el 2 de julio de 1915 a los 84 años de edad y fue sepultado en el cementerio de Montparnasse.

El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 encareció la vida de Díaz en Francia y redujo drásticamente el margen financiero de la familia. Tras la muerte del general en 1915, Carmen Romero Rubio administró con austeridad los recursos restantes hasta que, en 1931, el gobierno mexicano le permitió regresar al país, donde residió en una casa de la calle Tonalá, en la colonia Roma, hasta su fallecimiento en junio de 1944.

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¿Qué pasó con la familia de Porfirio Díaz?

El hijo del ex presidente, Porfirio Díaz Ortega, permaneció en Francia hasta su fallecimiento en 1946, pero varios de sus hijos decidieron regresar gradualmente a México entre las décadas de 1920 y 1940 para rehacer su vida profesional.

Entre ellos figuraron Porfirio, Genaro, Ignacio, Rafael, María Luisa y Manuel Díaz Raigosa, quienes se integraron como ciudadanos comunes en áreas como la ingeniería, la medicina, la arquitectura y los negocios privados, manteniendo por décadas un perfil reservado para evitar fricciones políticas.

Uno de los puntos que más curiosidad despierta es el destino material de las residencias, haciendas y cuentas bancarias vinculadas al expresidente y a su entorno cercano. Durante los primeros años del conflicto revolucionario, especialmente bajo el constitucionalismo encabezado por Venustiano Carranza, varias propiedades asociadas a funcionarios y familiares del antiguo régimen fueron objeto de intervenciones o embargos temporales.

El caso más conocido es el de Amada Díaz y su esposo, Ignacio de la Torre y Mier. Considerado uno de los hombres más acaudalados del Porfiriato, De la Torre sufrió la incautación de sus haciendas azucareras y pulqueras, fue encarcelado durante el gobierno carrancista y, tras escapar hacia Estados Unidos, murió en Nueva York en 1918 prácticamente arruinado y distanciado de su esposa.

Amada Díaz permaneció en la Ciudad de México viviendo de forma austera en una residencia de la calle de Humboldt hasta su muerte en agosto de 1962, conservando únicamente objetos personales, correspondencia y diarios íntimos que hoy son piezas clave para entender el periodo.

Gabriela Bernal Pfennich Instagram @gabypfennich

Los herederos actuales de Porfirio Díaz

Con el paso del siglo XX y la apertura democrática del país, algunos descendientes de Porfirio Díaz comenzaron a aparecer ocasionalmente en la esfera pública, cultural o académica, siempre desde trincheras diversas.

Por ejemplo, bisnietos y tataranietos, como Carlos Tello Díaz, historiador y escritor descendiente de la rama de Luz Díaz Ortega, quien ha dedicado parte de su obra bibliográfica a reconstruir con rigor documental el exilio y la intimidad de la familia, publicando libros como El exilio: un relato de familia.

Así como Gabriela Bernal Pfennich, una joven mexicana que se volvió viral en TikTok tras compartir su árbol genealógico y revelar que es tataranieta de Porfirio Díaz por línea materna.

De acuerdo con su explicación, su rama familiar desciende directamente de Manuel Díaz Raigosa, considerado uno de los últimos nietos del exmandatario durante su etapa de exilio en Francia.

Egresada de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Anáhuac, su cuenta en TikTok estaba dedicada originalmente a temas cotidianos de estilo de vida, diseño y experiencias personales, hasta que la mención de su parentesco detonó millones de visualizaciones y una oleada de preguntas de los usuarios.

Además de responder dudas en plataformas digitales, Bernal Pfennich ha compartido registros de encuentros familiares dedicados a preservar la memoria privada de su antepasado, como reuniones organizadas en sitios históricos de la Ciudad de México como el Hotel Geneve.

Al final, los descendientes de Porfirio Díaz confirman que los apellidos pesan en los libros de historia, pero el paso de las décadas termina devolviendo a sus herederos al terreno común de cualquier ciudadano.