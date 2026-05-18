¿Qué le pasa a la ballena de la Biblioteca Vasconcelos? Analizan manchas en obra de Gabriel Orozco

El Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam) realiza labores de limpieza y estudios de laboratorio en la obra Mátrix móvil, de Gabriel Orozco, ubicada en la planta baja de la Biblioteca José Vasconcelos de la Ciudad de México.

La pieza, creada en 2006, consiste en el esqueleto de una ballena gris suspendido mediante un sistema de estructuras metálicas y tensores. Además, sobre la osamenta de más de 11 metros de longitud, el artista realizó diversas decoraciones lineales con grafito.

De acuerdo con el Cencropam, primero realizó un diagnóstico en el que se detectó acumulación generalizada de polvo, así como manchas rojizas en algunos elementos óseos.

Por esta razón, durante el mes de mayo, personal especializado realiza labores de limpieza de la estructura ósea y toma muestras que serán analizadas en el Laboratorio de Biodeterioro del Cencropam, para determinar el origen de las alteraciones detectadas.

Labores de conservación en Mátrix Movil Especial

Al respecto, el restaurador Carlos Iván Herrera, jefe del Taller de Escultura, comentó que la obra se encuentra “estructuralmente estable y en buen estado”, aunque explicó que próximamente se evaluará el sistema de soporte metálico, en el que se observan algunos puntos de oxidación.

Por su parte, Aline Moreno, integrante del Laboratorio de Biodeterioro e Investigación, comentó: “Estamos analizando una serie de manchas anaranjadas que comienzan a notarse en algunas partes de la obra del maestro Gabriel Orozco.

“Tomaremos muestras para analizar en el laboratorio y así determinar fielmente su origen. Posteriormente, veremos cómo podemos eliminarlas para mantener la estética de la obra”, aseguró.

Labores de conservación en Mátrix Movil Especial

Una vez concluidas las labores, los especialistas elaborarán un informe y, en caso necesario, una propuesta de intervención más amplia, en acuerdo con las autoridades responsables de la obra artística.

bgpa