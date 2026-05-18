Mexicanos van menos a los museos, revela Inegi; CDMX y NL acaparan interés 

Los museos de México recibieron, a lo largo de 2025, cerca de 52.2 millones de visitantes, lo que representa apenas un crecimiento de 1.36% respecto de 2024, que registró una asistencia de 51.5 millones de visitantes. Esto, de acuerdo con los datos del reporte Estadística de Museos que hoy publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Dicho informe también reveló que 63.2% de los visitantes se concentró en los museos de tres entidades: en la Ciudad de México, Nuevo León y Guanajuato. En el caso de la CDMX, se registró la afluencia de 25.8 millones de personas en 166 museos, mientras que en Nuevo León acudieron 4.7 millones en 47 museos; y en Guanajuato 2.4 millones en 60 recintos.

Museo de Arte Moderno Cortesía INBAL

Además, identificó las cinco entidades con menor afluencia registrada en museos, en estados como Baja California Sur, Colima, Nayarit, Guerrero y Sonora. En el caso de Baja California Sur, tuvo una afluencia de 51,420 visitantes en siete recintos; Colima, con 58,193 personas en 10 museos; Nayarit, recibió 72,391 en 11 museos; Guerrero, sólo recibió 161,030 visitantes, pese a contar con 37 museos; y Sonora, con 203,522 visitantes en sus 26 recintos.

Los datos fueron obtenidos por el Inegi a partir de un levantamiento realizado por personal de 1,215 museos, quienes entrevistaron a 191,316 visitantes para captar información de sus características sociodemográficas y su experiencia durante la visita.

El reporte también detalló que, del total de personas entrevistadas, 54.3% correspondió a mujeres y 45.7 % a hombres. Además, informó que, al momento de la entrevista, 80.6% de los entrevistados respondió que, en los últimos 12 meses, fue la primera vez que visitaba el museo, mientras que 12.5% declaró haber asistido dos o tres veces, y 6.9% realizó cuatro visitas o más.

Otro dato aportado por el Inegi fue que de las personas visitantes, 56.8% permaneció menos de una hora en el lugar.

Los encuestados también señalaron cuáles son los principales motivos por los que consideran que el público no asiste a los museos. Por ejemplo, la falta de difusión y publicidad o desconocimiento del acervo que ofrecen (18.2%), la falta de cultura o de educación (16.4%), la falta de tiempo (15.9%), criterios similares a los reportados en 2024.

Para elaborar este reporte, al menos 1,215 museos proporcionaron información (12 más que en 2024) y destacó que en nueve entidades federativas se registraron menos de 20 recintos museísticos, como el caso de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Quintana Roo, Campeche y Tabasco.

El Inegi también destacó que los tres temas más representativos en los museos fueron: Historia (44.4%); Arte (23.5%) y Arqueología (20%).

Palacio de Bellas Artes Cortesía Inbal

Sin accesibilidad a museo

El Inegi también detalló que sólo 34.9% de los museos del país declaró disponer de algún tipo de infraestructura para personas con discapacidad, y apenas 33.5% contó con servicio de wifi para los visitantes.

El reporte también destacó que 75.4% de los museos contó con recursos públicos para su operación, de los cuales, 40.5% tuvo recursos sólo de origen municipal; 30.3%, estatal; 23.6%, solamente federal; y 5.6% operó con recursos de más de uno de estos ámbitos.

Por otro lado, 14.4% de los museos operaron con recursos privados y 11.1% con recursos autogenerados.

Otro dato relevante que aporta el informe es que de las personas que visitaron museos en 2025, 61.9% contó con escolaridad de nivel superior; 25.4%, medio superior, y 12.3%, educación básica (preescolar, primaria y secundaria).