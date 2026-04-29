El legado afelpado de Toledo: 14 años de texturas y colores en el CaSa

La recientemente inaugurada exposición Texturas y colores. Afelpado en CaSa, presenta una muestra de los trabajos que se han realizado en el Taller de Afelpado, desde que sus inicios, hace 14 años, hasta la fecha.

Durante este tiempo, el taller, ubicado en el barrio Vista Hermosa, del municipio conurbado de San Agustín Etla, se ha dedicado a la producción de piezas textiles elaboradas con la técnica de afelpado con agujas y afelpado en húmedo a partir de fibras de lana de oveja teñida con tintes naturales o anilinas.

Exposición Texturas y colores: 14 años de arte en el taller de afelpado del CaSa Cortesía Casa

El taller de afelpado del Centro de las Artes de San Agustín (CaSa) comenzó sus actividades en 2012 por iniciativa del artista Francisco Toledo (1940-2019). El impresor y escultor juchiteco fue comisionado para realizar una serie de piezas para la biblioteca personal del escritor Carlos Monsiváis (1938-2010) que se encuentra dentro de la Biblioteca José Vasconcelos, en la Ciudad de México.

A partir de esta experiencia, Toledo comenzó a realizar piezas explorando la técnica de afelpado, y posteriormente invitó a varios artistas a experimentar con creaciones textiles.

El taller propicia la colaboración con artistas para crear piezas textiles, que van desde reproducciones de fotografías, gráfica y dibujo, hasta indumentaria y objetos tridimensionales, entre otros; sumando colaboraciones con casi 80 artistas nacionales e internacionales.

Texturas y colores. Afelpado en CaSa podrá visitarse hasta el 26 de julio en la galería chalet del Centro de las Artes de San Agustín, en San Agustín Etla.