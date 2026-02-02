¿Qué se celebra el 5 de febrero en México?

El 5 de febrero es una de las fechas más relevantes del calendario cívico en México, además, también se considera un día feriado, aunque como sucede con estos días, se recorre el día de descanso al lunes más próximo.

En México, los días feriados oficiales están marcados tanto por la Ley Federal del Trabajo (LFT) como por el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Esto significa que muchas personas, tanto trabajadores como estudiantes, pueden disfrutar de un descanso o aprovechar el tiempo libre para actividades personales o familiares.

Aunque el 5 de febrero no siempre se celebra exactamente en ese día, ya que se recorre al primer lunes del mes para formar un “puente”, su valor histórico sigue siendo el mismo.

¿Qué se celebra el 5 de febrero?

El 5 de febrero se conmemora la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este documento legal, firmado en 1917, estableció los principios fundamentales que aún hoy rigen la organización del país, incluyendo los derechos sociales, las libertades y la estructura del Estado mexicano.

Esta fecha recuerda la firma de la Constitución de 1917, que tuvo lugar en el Teatro de la República en Querétaro. El entonces presidente Venustiano Carranza fue quien encabezó este acto, dando paso a una de las leyes más avanzadas de su tiempo. Según información publicada por el Gobierno de México:

"La Constitución de 1917 fue la primera Carta Magna del siglo XX que estableció los derechos sociales para sus ciudadanos, tales como: la enseñanza laica y gratuita, propiedad de la tierra, derechos laborales y la libertad de expresión”.

Esta Carta Magna nació como una respuesta a las demandas sociales y políticas que impulsaron la Revolución Mexicana. En sus páginas se incluyeron artículos clave como el Artículo 3, que garantiza la educación laica y gratuita; el Artículo 27, sobre la propiedad de la tierra; y el Artículo 123, que reconoce los derechos laborales de los trabajadores.

También se recuerda la Constitución de 1857

Aunque la protagonista de esta fecha es la Constitución de 1917, también se hace memoria de la Constitución Federal de 1857, que fue promulgada el mismo día, pero 60 años antes. Este documento fue clave para establecer una base legal moderna y para separar los asuntos religiosos de los civiles.

La Constitución de 1857 eliminó los fueros eclesiásticos y militares, e introdujo derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de enseñanza. Contaba con ocho títulos y 120 artículos, y definía la división del poder entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

¿Qué días se descansan en febrero?

Aunque el Día de la Constitución es el único feriado oficial del mes, hay otras fechas importantes que muchas personas celebran por motivos religiosos o culturales, aunque no impliquen suspensión obligatoria de labores o clases.

Día del Amor y la Amistad (14 de febrero)

Cada año, esta celebración es una de las más esperadas por su valor emocional y social. Aunque no es un día de descanso oficial, se acostumbra a ver restaurantes llenos, regalos como flores y chocolates, así como muchas muestras de afecto entre parejas y amigos.

Miércoles de Ceniza

Esta fecha marca el inicio de la Cuaresma para los católicos. Muchas personas acuden a los templos para recibir una cruz de ceniza en la frente como símbolo de arrepentimiento y reflexión. Además, a partir de este día, suele incrementarse el consumo de pescado y mariscos en el país.

Día de la Bandera (24 de febrero)

Otra fecha clave es el 24 de febrero, cuando se recuerda la primera vez que se izó la bandera nacional en 1821. Aunque no es un día de descanso oficial, se realizan actos cívicos, ceremonias, desfiles y otras actividades patrióticas en escuelas y oficinas públicas.

