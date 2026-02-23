Indautor redobla esfuerzos en apoyo al cine nacional

El Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) inició 2026 con una intensa actividad en respaldo a la comunidad cinematográfica del país, particularmente a quienes participan en las convocatorias del Fomento al Cine Mexicano (Focine) y del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional (Eficine).

En coordinación con diversas instituciones gubernamentales y como parte de su compromiso con el fomento cultural, el Instituto realizó un trabajo extraordinario para atender los registros de obras y contratos presentados por los participantes de ambas convocatorias correspondientes a este año.

Foto: Archivo Excélsior

Tan solo durante enero y la segunda quincena de febrero, el Indautor reportó la inscripción de 11 mil 181 obras y 414 contratos, además de brindar atención personalizada diaria a más de 150 personas involucradas en Focine y Eficine, lo que refleja la alta demanda de servicios vinculados a la protección de derechos de autor en el sector audiovisual.

Cabe subrayar que el pasado viernes 13 de febrero se llevó a cabo el cierre de la convocatoria Eficine 2026, por lo que el Instituto redobló esfuerzos para garantizar un servicio eficiente y oportuno. Entre las acciones implementadas destacan cursos de capacitación en registro de obras, la apertura de ventanillas exclusivas para la recepción de solicitudes, la entrega inmediata de resoluciones y asesoría personalizada y especializada para cada caso.

Este dinamismo se suma a una tendencia de crecimiento sostenido en los servicios del Instituto. De 2024 a 2025, los registros de obras aumentaron 28 por ciento; las renovaciones, 3 por ciento; la asignación del ISBN, 13 por ciento; las consultas jurídicas, 40 por ciento; y las reservas de derechos, 8 por ciento.

Con estas cifras, Indautor consolida su papel como pieza clave en la protección de los derechos de autor en México y como aliado estratégico de la industria cinematográfica nacional, en un contexto donde los estímulos públicos y fiscales buscan fortalecer la producción y distribución del cine mexicano.

PJG