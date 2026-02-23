IMPI protege la Cuera Tamaulipeca: ¿qué implica la Indicación Geográfica?

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) concedió la Indicación Geográfica Protegida (IGP) a la Cuera Tamaulipeca, informó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas.

La distinción reconoce el origen y las características propias de esta prenda tradicional, además de establecer mecanismos legales para evitar el uso indebido de su nombre.

Con ello, la “Cuera Tamaulipeca” queda vinculada formalmente a una zona geográfica específica y a un proceso de elaboración determinado.

Gobierno de Tamaulipas

De acuerdo con el funcionario, este reconocimiento es resultado de la gestión de la administración estatal encabezada por Américo Villarreal Anaya, luego de presentar ante el IMPI los estudios técnicos elaborados por la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

¿Qué significa la protección para la Cuera Tamaulipeca?

La Indicación Geográfica Protegida (IGP) es una categoría establecida en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que reconoce a un producto como propio de una región específica, cuando su calidad, prestigio o características distintivas están vinculadas a su origen geográfico.

En este caso, la zona protegida abarca los municipios de Tula y Victoria, en el estado de Tamaulipas, donde esta artesanía tiene sus raíces más profundas y su mayor producción.

Con la declaratoria, los productores autorizados deberán usar obligatoriamente la mención “Indicación Geográfica Protegida Cuera Tamaulipeca” o las siglas “I.G.P.” en sus productos, conforme al artículo 302 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Canva

Además, el IMPI gestionará el reconocimiento internacional de esta Indicación Geográfica a través de los tratados y acuerdos comerciales vigentes en México, lo que permitirá ampliar su protección en otros mercados.

La medida busca proteger la autenticidad de la prenda y asegurar que el nombre “Cuera Tamaulipeca” esté asociado a estándares específicos de origen y elaboración.

¿Cómo es el proceso artesanal de la Cuera Tamaulipeca?

El reconocimiento otorgado por el IMPI también considera el proceso tradicional de producción, que consta de seis fases:

El despertar de la materia – Preparación y acondicionamiento.

La concepción del alma – Diseño y patronaje.

La materialización – Corte y preparación.

El florecimiento – Decoración y ornamentación.

La unión sagrada – Ensamblado y construcción.

La consagración – Acabados finales y control de calidad.

Canva

Cada una de estas etapas forma parte del conocimiento artesanal que distingue a la Cuera Tamaulipeca y que fue acreditado mediante los estudios elaborados por la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

La Cuera Tamaulipeca es un símbolo central de nuestras campañas de promoción turística, en ferias, exposiciones y plataformas digitales, mostrando al país y al mundo la calidad, creatividad y autenticidad de nuestro estado”, señaló Hernández Rodríguez.

Con esta protección, la prenda queda respaldada legalmente como un producto ligado a su territorio, lo que fortalece su identidad y establece reglas claras para su producción y comercialización.