Urgen entender la arquitectura desde lo colectivo, no desde el autor

GUADALAJARA, Jalisco.– “Es tan fuerte la crisis que estamos viviendo, que la arquitectura debe asumir con urgencia una mayor responsabilidad sobre el entorno construido. No podemos dejar de involucrarnos con lo social y lo medio ambiental”, comenta la arquitecta Alessandra Cireddu.

La egresada de Ingeniería/Arquitectura de la Universidad de Cagliari (Italia) explica en entrevista que esta disciplina se debe mantener “como el lugar donde se toman decisiones que producirán un impacto. Tenemos que rescatar la congruencia para el futuro, que esté alienada al bienestar común.

El rol social de la arquitectura es indiscutible. Tiene una responsabilidad muy grande hacia la sociedad. Y es verdad que, a lo largo de la historia, se ha presentado a los arquitectos casi como dioses; pero, ahora, estamos regresando a un entendimiento mucho más colectivo”, agrega.

La directora de la Cátedra Luis Barragán, creada por el Tecnológico de Monterrey en el 2000 y que se reactivó en 2025 tras una pausa de 15 años, afirma que el propósito de esta nueva etapa es voltear hacia América Latina.

“La Cátedra convocó del 2000 al 2010 a 22 arquitectos nacionales e internacionales, dos por año. En este regreso hemos cambiado de foco: serán puros arquitectos latinoamericanos. Y buscamos proyectistas que construyen no sólo su obra, sino a partir de sus reflexiones y su docencia.

Volteamos a ver a Latinoamérica porque lo que se está generando es muy importante y el mundo lo está volteando a ver como contribuciones contemporáneas. Aquí se hacen más evidentes los retos y las propuestas son fuertes”, indica.

La arquitecta Alessandra Cireddu. Tomada del Instagram de Alessandra Cireddu.

Quien cursó un master en Laboratorio de la Vivienda del Siglo XXI en la UPC España detalla las tendencias que observa en esta especialidad. “Hay arquitecturas apegadas a los paisajes, los contextos, los territorios. También está la propuesta de juntar materiales artesanales, locales, con un estilo contemporáneo; que no todo sea industrializado, se buscan desde lo auténtico formas de apego a las comunidades”.

La doctora en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad por la Universidad de Guadalajara valora la propuesta de las mujeres arquitectas en México. “Están destacando de manera impresionante a nivel internacional, un fenómeno que no se está dando en otros países en esta magnitud. Creo que ellas sí están generando las condiciones para que puedan suceder otras cosas.

No podemos pensar en una ciudad que no tenga perspectiva de género, porque hay un desbalance grande y las mujeres son las encargadas de los cuidados y debemos sostenerlas. En el futuro, necesitamos una arquitectura más alineada a las personas, que se preocupe por lo que significa cuidar. Debemos repensar nuestras ciudades”, concluye.

Cireddu adelanta que la Cátedra Luis Barragán, cuya conferencia magistral impartió el miércoles pasado el chileno Sebastián Irarrázaval, ahora itinerará en los 13 campus del Tec que tienen programa completo de arquitectura.