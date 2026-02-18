Producirán información para políticas públicas en el OEALC

Fernando Rodríguez Guerra, recién nombrado director del Observatorio del Español para América Latina y el Caribe (OEALC), destacó que la labor central del Observatorio será producir información sólida.

Lo que el Observatorio quiere hacer es producir información académicamente sólida, verificable, contrastada y, sobre todo, comparable y compartida por la comunidad académica y por los tomadores de decisiones.”

Rodríguez Guerra señaló que “a diferencia de otras instituciones académicas cuyo fin principal es la investigación, el Observatorio busca generar información y datos que puedan ofrecerse a quienes toman decisiones, con el fin de orientar políticas públicas”.

Un constante diálogo con la sociedad

Indicó que una característica de los observatorios es ser instituciones que están en constante diálogo con la sociedad y con quienes diseñan políticas públicas, para ofrecer datos rigurosos sobre fenómenos complejos.

Y pocos fenómenos son tan complejos como el del español: una lengua que se habla desde la Patagonia hasta la frontera norte de México”, enfatizó Rodríguez Guerra. En un territorio vastísimo y en contacto cotidiano con múltiples lenguas originarias. El español de América Latina, dijo, “ocupa un lugar central en el panorama global, y ese será precisamente uno de los objetos de estudio del Observatorio”, reconoció.

Se necesita un trabajo colaborativo

El director del OEALC, afirmó que el Observatorio sólo podrá funcionar a través del trabajo colaborativo y de redes institucionales nacionales y extranjeras, por lo que hará una labor de vinculación con las instituciones para dar a conocer este proyecto.

Buscan en el mediano plazo “presentar los primeros resultados concretos de nuestras líneas de investigación y consolidar la red de colaboración. El Observatorio no sólo producirá información, sino que también difundirá actividades culturales y académicas relacionadas con la lengua. En el largo plazo, aspiramos a consolidarnos como un referente regional en la generación de datos confiables sobre el español en América Latina y el Caribe, con impacto en políticas públicas, educación y cultura”.

El lunes, el director de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, y el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, presentaron de manera oficial el Observatorio del Español para América Latina y el Caribe (OEALC).

*mcam