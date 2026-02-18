Alistan programa de actividades escénicas para conmemorar el Día de la Mujer

Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, del 27 de febrero al 28 de marzo, el Centro Nacional de las Artes, el Centro Cultural Helénico, el Complejo Cultural Los Pinos y la Cineteca Nacional han programado cerca de 60 actividades escénicas para todo el público.

Destaca el montaje de obras de teatro como Aprender a nadar, en el Foro Alternativo del Helénico, del 21 de marzo al 12 de abril; y En nombre de la mancha, en el Foro Polivalente de la Biblioteca México, el 6 de marzo.

Mientras en el terreno de la danza se presentará Belona, del 6 al 8 de marzo, y Siempre es tiempo de mujeres, Vol. II, del 26 al 29 de marzo, ambas en el Cenart; Creadoras en el tiempo, en el Pabellón Escénico, el sábado 7 de marzo y del 13 al 15 del mismo mes; y Lobos: El misterio del origen y Luna Negra, del 12 al 15 de marzo, en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo.

Y se sumará el ciclo de cine Mujeres en lucha, en las tres cinetecas de la CDMX con cintas como Ni una más, de Julia Hollander; Mi no lugar, de Isis Ahumada; Hamnet, de Chloé Zhao; y La voz de Hind Rajab, de Kaouther Ben Hania, entre otras.

Participarán 28 compañías artísticas

Valeria Palomino, directora de Circuitos y Festivales del INBAL, detalló que en estas actividades “participarán 28 compañías artísticas y colectivos y 72 mujeres artistas a través de 10 disciplinas que van desde el teatro al arte urbano”.

Además, refirió que en la 29 edición del Eurojazz, en el Cenart, se dedicará por primera vez en su historia un segmento para visualizar el trabajo de instrumentistas y compositoras, el día 8 de marzo. Estarán a las 14:30 h Dahliazul y a las 17:30 h Iraida Noriega; y el sábado 14, a las 13:00 h, Nancy Zamher; y a las 17:00 h, Mulátoro de Veracruz, para finalizar el domingo 15 con Abril Sánchez y la agrupación oaxaqueña Diidxajazz, a las 13:00 y 17:00 h respectivamente.

Por otra parte en el Parque de Cultura Urbana Parkour se realizará, el 28 de marzo, el Festival Rugir Sororas.

*mcam