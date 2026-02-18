Congreso de Oaxaca pide acciones contra la apropiación indebida

Por la apropiación indebida del diseño de los corazones exvotos de hojalata que forman parte del patrimonio cultural material e inmaterial de diversos pueblos y comunidades indígenas, el Congreso del Estado de Oaxaca aprobó un Proyecto de Acuerdo, el cual exhorta al Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) a iniciar de oficio una queja en contra de productores industriales y comercializadores de Asia y Europa.

Una forma de despojo cultural

El dictamen aprobado con 31 votos a favor, fue emitido por la Comisión Permanente de Culturas y Artes de la LXVI Legislatura, advierte que “el uso y reproducción de estos diseños tradicionales sin autorización ni reconocimiento constituye una forma de despojo cultural, que vulnera los derechos colectivos, la memoria histórica y la identidad de los pueblos originarios”.

Los corazones exvotos de hojalata son patrimonio cultural material e inmaterial de los pueblos y comunidades indígenas.

Diputado César Mateos Benítez explica los motivos del punto de acuerdo

Durante la exposición de motivos del punto de acuerdo, promovido por el diputado César Mateos Benítez destacó que “la protección de las expresiones artesanales no sólo es una obligación legal del Estado, sino también un compromiso ético con las que han preservado estos saberes a lo largo del tiempo, frente a prácticas de explotación comercial que se reproducen en mercados internacionales”.

“Hoy, en internet podemos encontrar marcas francesas de decoración que ofrecen corazones exvotos de hojalata o de latón tomados de los diseños de la artesanía indígena, como Le petit souk, Boncoeurs y otras.

Esas piezas no son compradas a artesanos latinoamericanos, sino en India, según ellos mismo indican en sus páginas web, donde se producen en serie, lucrando con un recurso intelectual y cultural que no les pertenece, y sin participación o beneficio alguno para los pueblos que lo han conservado durante siglos”.

Por ello, el exhorto aprobado hace un llamado al Indautor para que ejerza las facultades que el marco jurídico le confiere, a fin de investigar y, en su caso, iniciar las acciones legales correspondientes.

