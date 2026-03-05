Premian a mexicanos con el BolognaRagazzi

El libro Río Viento, escrito por el mexicano Adolfo Córdova e ilustrado por Mariana Alcántara, también mexicana, fue galardonado con el BolognaRagazzi Award 2026 en la categoría Toddler, uno de los reconocimientos más importantes en el ámbito de la literatura infantil y juvenil a nivel mundial, otorgado por la Bologna Children’s Book Fair.

Escrito con un lenguaje lírico y envolvente, e ilustrado con imágenes que parecen surgir de los sueños, Río Viento –que se presentará en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Aztlán (Filiaz), el sábado 14 de marzo, a las 14:00 horas, en la Carpa B del Parque Aztlán– fue el único libro latinoamericano reconocido este año, de entre los 4 mil 120 títulos participantes.

El volumen, editado por Ana Laura Delgado e ideado como “una experiencia estética profunda para los lectores más pequeños”, inicia con una pregunta que detona la imaginación: “¿Me creerías si te dijera que el río, antes que río, fue viento?”, reportó ayer la editorial, “y a partir de esa interrogante propone un viaje que invita a niñas y niños a reflexionar sobre el origen, la transformación y la identidad”.

Este reconocimiento, señaló Ediciones El Naranjo, “no sólo celebra la calidad literaria y artística de sus creadores, sino que representa un logro extraordinario para la edición mexicana independiente”, debido a que, en más de dos décadas, han sido pocos los libros mexicanos distinguidos con un Bologna Ragazzi Award, entre los cuales destacan Días Tonaltin (Petra Ediciones, 2005), El libro negro de los colores (Ediciones Tecolote, 2007), Migrar (Ediciones Tecolote, 2012) y El bolso (Alboroto, 2023).

Se confirma la potencia creativa de México

En dicho contexto, apuntó el sello editorial, el premio otorgado a Río Viento “confirma la potencia creativa de México y coloca nuevamente a la edición nacional en el centro de la conversación editorial internacional.

En 2022, la Feria de Bolonia otorgó a Ediciones El Naranjo el premio Bologna Best Children’s Publisher of the Year Prize (BOP) como mejor editorial de Centro y Sudamérica.

*mcam