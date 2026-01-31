Premian en EU rescate editorial de la UNAM

La estadunidense Fundación Cuatrogatos, dedicada a impulsar la lectura y dar visibilidad a libros de alta calidad para niños y adolescentes en Iberoamérica, concedió el Reconocimiento Rescate Editorial al libro El caballero del caracol (1945), de Juan Marichal, con ilustraciones de Carlos Marichal, en la edición 2026 de los premios que entrega anualmente.

El título forma parte de la colección Biblioteca de Chapulín, proyecto editorial impulsado por la Secretaría de Educación Pública a mediados del siglo XX y que ha sido recuperado en ediciones facsimilares por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La colección infantil ha sido distinguida por su labor de rescate editorial con el Premio Caniem al Arte Editorial en 2022, así como con una mención del Banco del Libro de Venezuela en 2023. La Fundación Cuatrogatos ha reconocido a la Biblioteca de Chapulín en 2023, 2024, 2025 y este 2026, “por permitir reactivar títulos con relevancia artística e histórica, muchos de ellos poco conocidos por el público infantil y juvenil actual”, informó la máxima casa de estudios.

¿De qué trata El caballero del caracol?

Ambientado en un reino de la antigua Francia, El caballero del caracol narra la historia de Pedro Sin Nombre; un joven que, tras ser desterrado por el conde Bernardo, emprende un camino de aprendizaje junto a criaturas mágicas. A través de este proceso, se forma como caballero con la esperanza de regresar y hacer justicia. “Se trata de un relato que pone en el centro la valentía, la transformación personal y la perseverancia”.

Para la edición 2026 del Premio de la Fundación Cuatrogatos, se evaluaron mil 602 títulos publicados por 201 editoriales de 16 países.

Las obras galardonadas, finalistas y recomendadas serán difundidas este año mediante redes sociales.

Sobre Fundación Cuatrogatos

Cuatrogatos fue creada en Estados Unidos en el 2000, por los escritores cubanos Sergio Andricaín y Antonio Orlando Rodríguez. Con el propósito de continuar su labor a favor de la literatura infantil y el fomento de la lectura desarrollada en Cuba, Costa Rica y Colombia, creando el sitio web de consulta gratuita Cuatrogatos para ofrecer información actualizada sobre libros infantiles y juveniles en español

Cuatrogatos fue puesto en línea el 28 de enero de 2000, aniversario del natalicio de José Martí­, prócer de la independencia cubana.

*mcam