Postergan apertura de la Bodega Nacional de Arte en Chapultepec

El traslado de obras de arte a la Bodega Nacional de Arte no se realizará en este mes, como anunció hace unas semanas Claudia Curiel, titular de Cultura, sino hasta marzo, aseguró ayer a Excélsior Alejandra de la Paz, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

En este momento no se está trasladando la obra, sino que se continúan haciendo pruebas de todos los equipos y de toda la infraestructura que se requiere. La obra será lo último que se traslade”, expuso.

Además, reconoció que en marzo se iniciará “el trasladado de los talleres del Centro Nacional de Conservación y Registro de Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam) para que estén las personas trabajando allí, y la obra será lo último que se mueva con el fin de que ya se cuente con todo el acompañamiento de talleres, especialistas, etcétera, que justamente están a cargo de la misma”.

Alejandra de la Paz, titular del INBAL.

¿Se resolvió el tema de las filtraciones en la Bodega Nacional? “Sí, eso es una pregunta de hace ya mucho tiempo. Las filtraciones tuvieron que ver justamente con la típica temporada de lluvias”.

¿Qué día abrirá la Bodega? “No se lo puedo decir, eso será informado en su oportunidad”.

Sobre los trabajos pendientes en el Teatro Regina

De la Paz también fue cuestionada sobre los trabajos pendientes en el Teatro Regina, que funge como sala de ensayos de los grupos artísticos del INBAL.

Son trabajos que llevan tiempo. Ya se arregló todo el piso del foro y ahorita estamos atacando otras áreas como sanitarios y temas que tienen que ver con la biblioteca de música”.

¿Cuándo prevén que concluirán los trabajos? “Lo vamos a hacer durante todo el transcurso del año, no es un espacio que podamos acabar de un día para otro, y por el otro lado, su uso continuo por parte de los grupos artísticos también nos pone calendarios precisos de cuando podemos trabajar, porque si no tendríamos que cerrarlo y eso no es factible”.

Polémica sobre nueva política en premios literarios del INBAL

De la Paz también fue cuestionada sobre la polémica que despertó la nueva política en las convocatorias de los premios literarios del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que establece devolver el galardón a quienes sean denunciados o sancionados por violencia de género o acoso sexual.

Estas cláusulas, que se están revisando a partir de distintos pronunciamientos, tienen que ver con cómo garantizamos espacios libres de violencia en todos los ámbitos”, aseguró.

Las cláusulas no atacan de ninguna manera la libertad de expresión ni las temáticas de las obras literarias, únicamente buscan generar un compromiso en el cual los creadores tengan una visión de género en la cual las violencias no existan”, expuso la funcionaria.

Y añadió: “Las estamos revisando para no extralimitar… en lo que es un enfoque muy válido para todas las mujeres que han sido víctimas, en su oportunidad, de algún tipo de acoso. Queremos evitar eso dentro de nuestras comunidades artísticas y culturales, pero también estamos conscientes de que hay que tener un punto medio y adecuado que no contravenga los derechos de todos y todas”, finalizó la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

*mcam