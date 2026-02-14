Portugal restituye obras prehispánicas; figura femenina, urna y vaso polícromo

Las autoridades portuguesas restituyeron a México tres piezas arqueológicas extraídas ilegalmente de territorio mexicano, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La dependencia indicó que la ceremonia se realizó en la representación diplomática en Lisboa el pasado 12 de febrero y que ésta es la primera ocasión en que Portugal devuelve arte a México, lo que refleja una colaboración compartida entre ambas naciones contra el tráfico ilícito de bienes culturales.

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, señaló que: “Esta devolución confirma que la cooperación internacional protege lo que somos. Cada restitución devuelve memoria e identidad a México y reafirma el compromiso compartido contra el tráfico de bienes culturales”.

Las tres piezas arqueológicas rescatados por la Policía Judicial y el Instituto Camões de la Cooperación y la Lengua de Portugal llegarán a México en las próximas semanas vía valija diplomática.

De acuerdo con el dictamen emitido por la Dirección de Registro Público del INAH, una de las piezas –anunciada en subasta en 2024– corresponde a una figura femenina en barro modelado, de 43 centímetros y superficie pulida, con aplicaciones al pastillaje e incisiones. Está sentada sobre sus rodillas, lleva el torso desnudo, una falda y un tocado cónico, con escarificaciones en los hombros.

La pieza, que corresponde al estilo Tala-Tonalá de la tradición cultural Tumbas de Tiro, procede del territorio que hoy ocupa el estado de Jalisco, está asociada a rituales de fertilidad y maternidad, y se manufacturó entre los años 300 y 600 d.C.

La segunda obra es un vaso polícromo maya del periodo Clásico (600-900 d.C.), decorado con escenas de personajes de élite y glifo. Fue incautado por el Ministerio Público de la provincia de Guimarães, cuyo origen, probablemente, sea el sureste de México.

Finalmente, también se entregó una urna funeraria de origen zapoteca, proveniente de los Valles Centrales de Oaxaca, la cual representa a Cocijo, deidad de la lluvia y el trueno, fechada entre 600-1200 d.C. Esta última pieza fue incautada por el Ministerio Público de Évora-Estremoz.