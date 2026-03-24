¿Quién diseñó el Estadio BBVA de Monterrey? La firma detrás del estadio del Mundial 2026

Muchos esperan con entusiasmo la llegada del Mundial 2026, uno de los eventos deportivos más importantes y seguidos por los aficionados al futbol en todo el mundo. Sin embargo, detrás de los estadios donde se disputarán los partidos también existe una historia: la de los arquitectos y diseñadores que hacen posible estos espacios icónicos.

Uno de esos recintos es el Estadio BBVA en Monterrey, que será sede de cuatro partidos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Su moderna arquitectura lo ha convertido en uno de los estadios más reconocidos de México, lo que también despierta la curiosidad sobre quién estuvo detrás de su diseño y construcción.

Este emblemático inmueble fue diseñado por Populous, una de las firmas de arquitectura más importantes del mundo en el ámbito deportivo. Pero, ¿por qué esta empresa es tan relevante en el diseño de estadios? Aquí te contamos.

¿Quién construyó el estadio de Monterrey?

La construcción del Estadio BBVA, casa del Club de Futbol Monterrey (Rayados), fue desarrollada por FEMSA, empresa propietaria del equipo.

El diseño arquitectónico estuvo a cargo de Populous, firma global líder en arquitectura deportiva, en colaboración con la firma mexicana VFO Arquitectos, donde Federico Velasco participó como diseñador principal.

El estadio fue inaugurado en 2015 y desde entonces se ha convertido en uno de los recintos deportivos más modernos del país.

¿Cuáles son los datos del Estadio BBVA en Monterrey?

El Estadio BBVA no solo destaca por su diseño contemporáneo, sino también por los reconocimientos que ha recibido.

El inmueble obtuvo el Premio de Honor a la Excelencia en Diseño de Edificación a Gran Escala, otorgado por el American Institute of Architects Kansas City.

De acuerdo con información oficial, su construcción tuvo un costo aproximado de 200 millones de dólares. Originalmente tenía capacidad para 51 mil espectadores, lo que lo colocaba como uno de los estadios más grandes de México.

Posteriormente, en 2016, se añadieron más asientos, ampliando su capacidad a 53 mil 500 aficionados.

¿Quién es populous?

La empresa responsable del diseño del Estadio BBVA es Populous, una firma de arquitectura internacional especializada en recintos deportivos y de entretenimiento.

Su sede central se encuentra en Kansas City, Estados Unidos, aunque también cuenta con oficinas regionales en ciudades como Londres y Brisbane.

Según su sitio oficial, la firma se dedica a crear espacios emblemáticos para las marcas más prestigiosas del deporte y el entretenimiento, participando en el diseño de estadios, arenas deportivas y grandes complejos para eventos.

¿Qué estadios ha diseñado Populous?

Populous es reconocida a nivel global por participar en algunos de los estadios más icónicos del planeta. Muchos de sus proyectos han recibido premios internacionales por su arquitectura, innovación y experiencia para los aficionados.

Entre los recintos más destacados diseñados o desarrollados por esta firma se encuentran:

Nuevo Wembley (Londres) Tottenham Hotspur Stadium (Londres) Estadio BBVA (Monterrey, México) Estadio da Luz (Lisboa, Portugal) Intervención en el Estadio Azteca (Ciudad de México) Yankee Stadium (Nueva York, Estados Unidos) Aviva Stadium (Dublín, Irlanda) Grand Stade Hassan II (Casablanca, Marruecos) Emirates Stadium (Londres, Inglaterra) Groupama Stadium (Lyon, Francia) TQL Stadium (Cincinnati, Estados Unidos)

Populous, la firma que diseñó el Estadio BBVA en Monterrey y otros del mundo Foto: @estadiobbva

Además de haber diseñado el Estadio BBVA, Populous también fue elegida para el proyecto del nuevo estadio de Tigres en Nuevo León y participa en la remodelación del Estadio Azteca, que se encuentra en su fase final rumbo al Mundial 2026.