Penny Goring: el arte como urgencia emocional llega a San Ildefonso

Entre las voces más rigurosas y honestas del arte contemporáneo confesional destaca Penny Goring. A través de su práctica autobiográfica, la creadora británica ha construido, a lo largo de más de 30 años, un universo visual y poético donde emociones como el duelo, el miedo, la pérdida, el pánico y la impotencia se transforman en materia expresiva.

El desamor del amor / Unloving Love, exposición que se exhibirá en el Colegio de San Ildefonso, ofrece una mirada integral a esta producción, en la que el arte no surge como elección estética, sino como necesidad vital.

La artista británica, nacida en 1962, ha desarrollado una obra que fluye libremente entre pintura, dibujo, poesía, collage, escultura y video, informó la dependencia en un comunicado.

Durante décadas, su trabajo permaneció al margen de los circuitos institucionales y se compartió únicamente con su entorno más cercano. Fue hasta 2022, a los 60 años, cuando presentó su primer proyecto individual en el Institute of Contemporary Arts (ICA) de Londres.

Para Goring, crear no responde a una aspiración profesional, sino a una urgencia emocional.

Todo lo que he hecho siempre se ha centrado en las emociones. Es más fácil comunicar lo que siento al inventar figuras que lo transmitan”.

El desamor del amor / Unloving Love toma el título de un poema inédito de Penny Goring, que da nombre también a uno de los dibujos incluidos en la muestra.

A la vez íntima y cosmopolita, invita a reflexionar sobre los vínculos afectivos, las dinámicas de poder y la pérdida. Desde esta perspectiva, la frontera entre amar y no amar se desdibuja, dejando al descubierto relaciones marcadas por la violencia, la dependencia y la fragilidad.

La propuesta reúne 107 obras, entre dibujos, pinturas, poemas, collages, videos y objetos textiles; y se articula como un discurso por las distintas etapas de la producción de Goring.

Bajo la curaduría de Laura Smith, la exposición estará abierta del 8 de febrero al 7 de junio en el Colegio de San Ildefonso.

cva*