Palacio Postal celebra 100 años de José Alfredo Jiménez con exposición

En el marco del centenario del nacimiento de José Alfredo Jiménez, el Museo del Palacio Postal de la Ciudad de México inauguró la exposición temporal “El hijo del Pueblo José Alfredo Jiménez”, que estará abierta al público a partir del 5 de septiembre.

Conocido como el “Rey de la canción ranchera”, el músico y actor nació en Dolores Hidalgo, Guanajuato, el 19 de enero de 1926. Su voz y el centenar de composiciones que apelan al desamor, la nostalgia y la soledad, lo consolidaron como una de las figuras más representativas de la música mexicana.

Para reconocer su vida y trayectoria, el Museo del Palacio Postal, ubicado en la calle de Tacuba #1, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, presentó una exposición realizada en colaboración con la Casa Museo José Alfredo Jiménez y la familia Jiménez Gálvez.

En esta se exhiben 40 piezas, desde fotografías familiares y promocionales de sus películas, hasta cartas y telegramas escritos a su esposa Paloma Gálvez mientras se encontraba de gira.

De esta forma se busca mantener viva la memoria de “El Rey”, para que continúe viajando de generación en generación y así recordar por qué su obra musical fue declarada Patrimonio Cultural Intangible del estado de Guanajuato en 2023.

La exposición “El hijo del Pueblo José Alfredo Jiménez” podrá visitarse del 5 de septiembre de 2026 al 18 de enero de 2027, de martes a domingo de 10 a 17 horas. La entrada al Palacio Postal es gratuita para los mexicanos con identificación oficial.

La muestra se une a otras celebraciones por 100 años del nacimiento de José Alfredo Jiménez Excelsior

José Alfredo Jiménez, el músico del pueblo

Nacido en la cuna de la Independencia de México, José Alfredo Jiménez mostró interés por la música y el canto siendo pequeño. Desde entonces, quedó en evidencia su facilidad para componer, con canciones dedicadas al campo y animales domésticos.

Pese a no haber estudiado música ni tocar instrumentos, desarrolló una increíble capacidad para construir melodías y letras. Así es como logró reunir un amplio repertorio que, para algunos consta de miles de canciones, aunque la cifra es desconocida.

Entre estas se encuentran temas como son “Amarga Navidad”, “El rey”, “Si nos dejan”, “Un mundo raro”, “Tú y las nubes”, “Amanecí en tus brazos”, “Cuatro caminos”, “Te solté la rienda”, “El jinete”, “La media vuelta”, “Ojalá que te vaya bonito”, “Paloma querida”, por mencionar algunas, muchas con arreglos de Rubén Fuentes.

La clave de su éxito fue la facilidad con la que las personas se identificaban con sus composiciones, pues utilizan un lenguaje sencillo, pero expresan emociones complejas. Estas tratan temas como amores intensos y otros que terminan, así como relaciones imposibles.

Todo esto llevó a que artistas de la talla de Pedro Infante, Jorge Negrete, Luis Miguel, Joaquín Sabina, Miguel Aceves Mejía, Julio Iglesias, Armando Manzanero, Lucero, Lola Beltrán, Plácido Domingo y hasta Juan Gabriel, interpretaran sus canciones.

Pero, aunque José Alfredo Jiménez está íntimamente asociado a la música, su carrera fue mucho más amplia, pues también trabajó en teatro, televisión y cine, donde participó en películas como “Ahí viene Martín Corona”, “El enamorado”, “Póker de ases”, “Ni pobres ni ricos” y “Camino de Guanajuato”, entre otras.

José Alfredo Jiménez es, sin duda, un ícono de México dentro y fuera del país. Su valor cultural es tan relevante, que “El Rey” es una de las canciones mexicanas que más se conocen alrededor del mundo.

Por esa razón, su centenario ha sido celebrado con homenajes musicales, documentales y, más recientemente, con la exposición “El hijo del Pueblo José Alfredo Jiménez” en el Museo del Palacio Postal, que todos pueden visitar de forma gratuita.