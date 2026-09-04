Madre Teresa de Calcuta: qué se le pide y cuál es su oración

La Madre Teresa de Calcuta es una de las figuras religiosas más conocidas en el mundo. Su labor dedicada a ayudar a las personas más necesitadas la convirtió en un referente de servicio y solidaridad.

Sin embargo, detrás de la imagen de esta religiosa también existe una historia marcada por momentos de reconocimiento, pero también por fuertes críticas relacionadas con algunas de sus posturas, sus vínculos con personajes políticos y las condiciones de algunos de los refugios fundados.

¿Cuál era la nacionalidad de la Madre Teresa de Calcuta?

La Madre Teresa de Calcuta nació el 26 de agosto de 1910 en Skopie, entonces parte del Imperio otomano y actualmente capital de Macedonia del Norte.

Su nombre real era Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, aunque en español es conocida como Agnes Gonxha Bojaxhiu. Su vocación religiosa comenzó desde joven. A los 18 años, en 1928, se unió a las Hermanas de Loreto en Irlanda, decisión que marcaría el inicio de una vida dedicada a la religión y al servicio de otras personas.

En 1950 fundó las Misioneras de la Caridad, congregación dedicada a atender a personas en situación de pobreza, enfermedad y abandono.

Su trabajo la convirtió en una figura reconocida internacionalmente, aunque también recibió críticas por algunas de sus posturas, sus relaciones con personajes políticos y las condiciones que, según sus detractores, existían en algunos de los refugios de su organización. La Madre Teresa de Calcuta falleció a los 87 años, el 5 de septiembre de 1997.

¿Qué se le pide a Santa Teresa de Calcuta?

Debido a que es reconocida por su labor de servicio y altruismo, después de su canonización algunas personas recurren a ella en busca de consuelo cuando atraviesan momentos difíciles o de sufrimiento.

También se le pide por las personas más necesitadas, así como por quienes requieren apoyo, fortaleza y acompañamiento en momentos complicados.

¿Qué se le pide a Santa Teresa de Calcuta? Foto: IMDb / Alamy

¿Cuándo hicieron santa a Teresa de Calcuta?

La Madre Teresa de Calcuta fue canonizada por el papa Francisco el 4 de septiembre de 2016, en una ceremonia a la que acudieron miles de personas para presenciar el momento en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

Su celebración se realiza cada 5 de septiembre, fecha que coincide con el día de su fallecimiento.

En este día se realizan misas solemnes y la orden de las Misioneras de la Caridad, fundada por ella, mantiene su labor de atención en hospitales, asilos y otros lugares donde se brinda apoyo a personas que lo necesitan.

Oración a Santa Teresa de Calcuta

Si estás buscando una oración para pedir su intercesión ante algún problema o momento difícil, esta es una de las que se le atribuyen:

¡Señor, renueva mi espíritu y dibuja en mi rostro sonrisas de gozo por la riqueza de tu bendición!

Que mi boca sonría diariamente con la alegría y regocijo de tus trabajos.

Que mis ojos sonrían diariamente por el cuidado y compañerismo de mi familia y de mi comunidad.

Que mi corazón sonría diariamente por las alegrías y dolores que compartimos.

Que mi rostro dé testimonio diariamente de la alegría que tú me brindas.

Gracias por este regalo de mi sonrisa, Señor. Amén.

¿Qué se le pide a Santa Teresa de Calcuta? Foto: Canva

La historia de Santa Teresa de Calcuta permanece marcada por su labor de ayuda a los más necesitados, pero también por las críticas que rodearon algunos aspectos de su trabajo. Años después de su muerte, su figura continúa siendo motivo de reflexión y devoción para millones de personas.