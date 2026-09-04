Miles de personas se han dejado seducir por una portada pop de Noches blancas, una novela de amor y soledad de Fiódor Dostoievski, convertida en fenómeno global por la pasión que despierta entre la Generación Z en TikTok.

La breve historia de un "soñador" que al pasear por las calles de San Petersburgo de mediados del siglo XIX conoce a una joven de la que se enamora perdidamente se ha situado entre las más vendidas de Brasil. La brasileña Editora 34 da cuenta a la AFP de un aumento de 463% anual de sus ventas en 2025 y la tendencia es de un nuevo récord este año.

En otros países, como Reino Unido y España, "Noches blancas" también se ubicó como best-seller.

Los tiktokers se identifican con esta obra rusa porque tiene "esa figura del soñador solitario, que es como se sienten muchos jóvenes hoy", explica a la AFP Nogueira, un influenciador de libros de 27 años.

En "Noches blancas", una de sus primeras novelas, Dostoievski describe cuatro noches y una mañana: un tiempo breve en que el protagonista deja de vivir por primera vez en su cabeza para tener una experiencia real. Será el preámbulo de una historia de amor, tan apasionada como efímera.

Cómo una historia de amor de Dostoievski conmueve a la Generación Z en redes Canva

El impacto de Noches blancas en la cultura digital

Decenas de miles de comentarios en BookTok, la popular comunidad sobre libros en TikTok, dan cuenta de cómo Dostoievski consigue, casi 180 años después, llegar al corazón de los lectores con un relato de menos de un centenar de páginas.

Paloma Lima, una influenciadora de 29 años adepta a la literatura rusa, dice a la AFP que el público joven de TikTok llegó a su canal de YouTube tras haber leído "Noches blancas". "Tiene sentido" porque es un libro "corto e intenso" y entra dentro de los "tropes" más populares en TikTok, esto es, patrones narrativos que los lectores buscan con avidez, como el "friends to lovers" (de amigos a amantes), dice.

"Me dejó asombrada", porque entre los jóvenes rusos "Noches blancas" no provoca ese "entusiasmo", dice a la AFP Ekaterina Kvitko, una escritora de 28 años, que animó en la Feria del Libro de Moscú un taller sobre el éxito de la obra en TikTok, una red con acceso limitado en Rusia.

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Por qué la juventud actual conecta con la literatura rusa

La juventud conecta con la literatura rusa porque trata sobre emociones auténticas presentadas de forma poética y directa. El público encuentra patrones narrativos populares en redes como el clásico friends to lovers.

El concepto de limerencia (estado involuntario de obsesión romántica) ayuda a entender la empatía con el aislamiento del Soñador. Los jóvenes ven en el texto una guía sentimental para sus propias experiencias.

El éxito de esta obra ha impulsado la lectura de clásicos más voluminosos del autor, como Crimen y castigo.

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Del papiro a la pantalla: la reinvención del libro físico

Las plataformas digitales han otorgado un nuevo valor estético a la experiencia de leer libros en papel. El formato físico se impone al digital porque permite exhibir portadas atractivas en los videos.

Ediciones con diseños de estilo pop art agotan rápidamente su inventario en librerías de ciudades como Río de Janeiro. La estética asociada al lector se ha transformado en un símbolo de identidad personal.

Aunque algunos analistas señalan que en redes predominan las piezas publicitarias sobre la crítica tradicional, el auge es innegable. La tecnología actúa como un canal directo que acerca las grandes obras a nuevas generaciones.

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Claves del fenómeno Dostoievski en las redes

El éxito de Dostoievski en TikTok responde a la necesidad de hallar apoyo emocional mediante historias atemporales. Los jóvenes descubren en la literatura clásica un espacio para procesar la realidad.

Si buscas explorar nuevos horizontes de lectura, unirte a esta tendencia literaria puede ser una experiencia fascinante. Sumérgete en las páginas de un clásico y redescubre el poder de las grandes historias.