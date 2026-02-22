Paco Ignacio Taibo II: una historia no/velada”, retrato íntimo del autor

Con una reflexión profunda sobre el papel del intelectual, el periodismo y la palabra como herramienta de transformación social, fue presentado el libro Paco Ignacio Taibo II: una historia no/velada, del escritor y periodista Zavianny Torres Baltazar, una obra que combina investigación periodística, rigor académico y una mirada íntima sobre uno de los personajes más influyentes de la cultura mexicana contemporánea.

Durante la presentación, el director general de Samej Publishing Books, Yahir García, destacó que hablar de Paco Ignacio Taibo II es referirse a un autor profundamente comprometido con su tiempo, cuya obra ha tejido memoria, crítica social y una permanente búsqueda de justicia. Recordó que, aunque nació en Gijón, España, Taibo II hizo de México su hogar y su causa, desde donde construyó una producción literaria vinculada de manera inseparable a la historia, la política y las luchas sociales de México y América Latina.

García subrayó que el libro no sólo revisa la trayectoria literaria del autor, sino que invita a reflexionar sobre la responsabilidad ética de la palabra escrita y el rol del intelectual en la sociedad. “Esta obra es una mirada cercana y humana que permite conocer al hombre detrás del escritor, sus motivaciones, pasiones y visión del mundo”, apuntó.

Paco Ignacio Taibo II: una historia no/velada se presenta como una “entrevista de semblanza”, un formato que se aleja de la estructura tradicional de pregunta–respuesta para construir un perfil narrativo a partir de testimonios, anécdotas, reflexiones y relatos en primera persona. A lo largo del texto, Zavianny Torres Baltazar reconstruye la vida, obra y pensamiento de Taibo II mediante conversaciones profundas que permiten dimensionar su influencia literaria, política y cultural en el ámbito hispanoamericano.

En su intervención, Torres Baltazar recordó que el origen del proyecto se remonta al verano de 1996, cuando una primera entrevista con Taibo II y Paloma Saiz sembró la base de una relación marcada por la amistad y la coincidencia de principios. “De esa entrevista obtuve una lección de vida que sigo profesando: la amistad como canto supremo”, señaló. Añadió que el proyecto tomó forma con el tiempo, impulsado incluso desde el ámbito académico durante su etapa universitaria en la UNAM.

El periodista de investigación Víctor Ronquillo aportó una lectura crítica de la obra al considerarla una memoria de la llamada “resistencia cultural” y una biografía intelectual que da coherencia al pensamiento y a la trayectoria de uno de los escritores más relevantes del México contemporáneo. Destacó también el valor del libro como texto de formación política, tratado de teoría literaria y crónica de una generación que encontró en la cultura una forma de militancia.

Al cierre del acto, Torres Baltazar enfatizó que el libro fue concebido desde una visión literaria y periodística que busca retratar personajes, contextos y atmósferas. “El periodismo y la literatura comparten la misma herramienta: la palabra. Somos artesanos de ella y conocemos su poder; por eso es fundamental ejercerla con responsabilidad frente a nuestros lectores”, afirmó. Definió al periodismo como “la literatura de lo inmediato”, la que narra la vida cotidiana y traza puentes con el otro.

Con esta obra, concluyó, se ofrece al lector una narración rica en historias, personajes, anécdotas y una visión social apasionada. “En tanto nos quede la palabra —sentenció—, nos queda todo”.

«pev»