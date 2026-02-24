Día Internacional de la Lengua Materna: presentan diccionario ralámuli-español

En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, la lingüista Flor Esther Morales Moreno, Sewá, presentó el primer Diccionario Web Ralámuli-Español, en el Museo Casa Redonda, en Chihuahua.

Este diccionario se centra en la variante del centro del idioma ralámuli, que cuenta con cinco que son reconocidas oficialmente, y se caracteriza por incluir sustantivos, adjetivos y verbos de dicha lengua”, dijo Morales Moreno.

El Diccionario Web Ralámuli-Español es un esfuerzo por preservar la identidad cultural ralámuli, que comprende a más de 100 mil personas.

Señaló que el diccionario cuenta con más de 2 mil entradas y más de mil palabras del idioma; desde su publicación, entre septiembre y diciembre pasados, se registraron más de 30 mil visitas, con un promedio de 200 consultas diarias.

El diccionario se compone de palabras, definiciones y videos de Sewá Morales, autora del proyecto, con subtítulos en ambos idiomas, para compartir la pronunciación correcta de la lengua.

Flor Esther Morales es integrante de la Academia de la Lengua Ralámuli y su proyecto fue patrocinado por la empresa “La Norteñita.

Las personas interesadas en conocer este novedoso trabajo y compartir las raíces de este pueblo originario de Chihuahua, pueden consultarlo en el sitio diccionarioralamuli.com.mx, de manera gratuita y para compartir las raíces de este pueblo originario de Chihuahua.

FANTASÍA Y LIBERTAD

Liderado por Gilberto González Guerra y Juan Ramírez, artistas mexicanos del Cirque du Soleil, Soñantes. Intento 1045, que fusiona danza y teatro, presenta sus últimas funciones en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo del 26 de febrero al 1 de marzo. Esta puesta en escena de la compañía Onírico propone que la fantasía es el último refugio de la libertad.

Foto: Cortesía INBAL

De la Redacción

cva*