El INAH analiza miles de piezas halladas en obras del Tren Maya

Miles de elementos recuperados durante la construcción del Tren Maya se identifican, clasifican y estudian en el Laboratorio de Análisis de Material Histórico y Misceláneo del Tren Maya, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Instalado en el Museo de la Cultura Maya, en Chetumal, Quintana Roo, en este laboratorio se examinan desde estucos prehispánicos y utensilios domésticos del periodo virreinal, hasta botellas y aislantes de telégrafo de vidrio del siglo XIX.

Tras casi dos años de trabajos, un equipo de restauradores revisa cada una de las bolsas con materiales recolectados de los siete tramos del Tren Maya, para hacer su registro y levantar un inventario y clasificarlo.

El equipo, integrado por la restauradora Monserrat Chávez Cruz y los arqueólogos analistas Itzel Paola Hernández, Glenda Natalia Dena y Tadeo Martínez Nepomuceno, enfocan su trabajo en analizar las piezas para identificar sus materiales constitutivos y las técnicas de construcción, que les ayudarán a trazar las rutas comerciales y los contextos sociopolíticos de la región en las diferentes épocas.

En el laboratorio, aparte de revisar los materiales y de agruparlos conforme sus características, se miden y pesan. En algunos casos, se toman muestras de sedimento y de productos de corrosión, a fin de reconocer su tipo y determinar si es o no necesaria su remoción.

Monserrat Chávez destaca que se efectúan procesos de intervención y tratamientos emergentes, “con el fin de estabilizar y conservar los elementos para su estudio”.

En metales, asegura la restauradora, se realiza limpieza y eliminación de productos de corrosión; por otra parte, se unen piezas de vidrio que llegan fragmentadas, y también se elaboran embalajes especiales para aquellas cuyo estado de conservación es delicado, como los restos de un mascarón maya.

