Martín Lebel amplía el repertorio de la Orquesta Sinfónica de Xalapa en la Sala Tlaqná

XALAPA, Ver.- Martín Lebel, director de la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) presentó la Segunda Temporada 2026, de la agrupación, que combina estrenos, obras rara vez interpretadas en México, colaboraciones internas de la Universidad Veracruzana (UV) y una línea versátil que va del repertorio académico al mariachi y al sinfónico popular.

En la Sala Tlaqná, Lebel, mostró una programación que busca sostener el interés del público, que —según el área de mercadotecnia— ha adquirido más abonos que en temporadas anteriores, un indicador relevante para la orquesta más antigua del país.

La curaduría del semestre, destacó Lebel, parte de una premisa: variación y versatilidad. La temporada abre el 21 de agosto con el aniversario de la Casa de la UV.

Lebel destacó que la presencia de grandes artistas permite ofrecer nuevas lecturas de obras conocidas, al aportar distintas perspectivas interpretativas.

Solistas internacionales y directores invitados en la Sala Tlaqná

Para el concierto de aniversario, la Orquesta Sinfónica de Xalapa recibirá al violinista Francisco Fullana.

La Orquesta Sinfónica de Xalapa presenta su Segunda Temporada 2026 Foto: Lourdes López

La solista Susana Bartar tocará el Concierto para piano de Saint-Saëns, mientras que el 4 de septiembre el director invitado David Pérez Olmedo presentará un programa con obras nuevas y repertorio poco habitual: Montes de Oca, Balkan Rutz Fantasie.

La programación también contempla la participación de los directores de orquesta españoles, José Luis Castillo –quien conducirá una litúrgica de Boniguer que no se interpreta en Xalapa desde hace dos décadas– y Salvador Vázquez, entre otros invitados.

Mariachi, conciertos didácticos y un homenaje sinfónico a José José

Uno de los ejes del semestre será la colaboración con agrupaciones universitarias. Habrá un programa de mariachi con Fátima Corona para el 10 de septiembre, reforzando la línea de vinculación con los grupos artísticos de la UV.

La maestra Mariana Corricci estará a cargo de los conciertos didácticos los días 23, 24 y 25 de septiembre; se realizará también el Festival OSX de Música de Cámara y un concierto navideño el 11 de diciembre.

La programación incluye el concierto José José Sinfónico, una lectura sinfónica de Verdi y la participación del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, con la obra Tikuan.