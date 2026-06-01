La Orquesta Moderna fusiona el talento de Alex Mercado y Rosino Serrano

La Orquesta Moderna, ensamble de gran formato fundado y dirigido por Rosino Serrano, presenta sus dos grabaciones más recientes con música de jazz.

Se trata de Coalescencia, con piezas del pianista y compositor Alex Mercado, disponible ya en plataformas digitales; y Alma, que reúne composiciones originales del propio Rosino Serrano, que lanzará en agosto próximo.

Ambas grabaciones serán presentadas el próximo 9 de agosto, a las 17:00 horas, en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes (Cenart), donde interpretarán ambos álbumes.

El disco 'Coalescencia' contiene piezas del pianista y compositor Alex Mercado y ya está disponible en plataformas digitales. Especial

Fusión de talentos en la Sala Blas Galindo

Sobre Coalescencia, que contiene música de Alex Mercado para piano y big band, detalló que este álbum hace referencia a la propiedad de las cosas para fusionarse, como una suerte de alquimia entre diferentes elementos.

Además, las composiciones de Alex reflejan el dominio de una variedad de lenguajes musicales, desde las influencias de la música de concierto hasta las diferentes tradiciones del jazz”, detalló Rosino Serrano.

En cuanto a Alma explicó que “se trata de una colección de piezas de mi autoría, más el arreglo que le hice al Vals antiguo, del célebre jazzista Enrique Nery, que, por cierto, me lo encargó antes de fallecer y era una deuda de honor que tenía con mi querido mentor y amigo”.

La grabación 'Alma' contiene piezas creadas por Rosino Serrano, que contó con con la participación del armonicista Gianluca Littera; el flautista Jorge Pardo; los guitarristas José Antonio Rodríguez y Francisco Lelo de Larrea; Alex Mercado, y el baterista Antonio Sánchez. Especial

Y el resto del álbum incluye piezas dedicadas a personas que ocupan un lugar especial en su mundo afectivo, por lo que el proyecto ofrece una mirada íntima al universo musical del compositor y director, así como piezas en las que explora y busca su voz propia.

Alma contó con la participación del armonicista Gianluca Littera; el flautista Jorge Pardo; los guitarristas José Antonio Rodríguez y Francisco Lelo de Larrea; Alex Mercado, y el baterista Antonio Sánchez.

Los retos económicos del jazz en la era digital

La Orquesta Moderna, ensamble de gran formato fundado y dirigido por Rosino Serrano, presenta sus dos grabaciones más recientes con música de jazz. Cortesía Mónica García

Por último, habló sobre cómo ha evolucionado la grabación de la música y los retos que enfrenta el jazz.

Me tocó hacer discos en acetato, en vinilo, en casete y luego la transición al mundo digital con herramientas tecnológicas que tuve la fortuna de ver aparecer y utilizar en varias décadas de carrera.

La Orquesta Moderna de Rosino Serrano anuncia el lanzamiento de dos nuevas producciones: 'Coalescencia' y 'Alma'. Ambas producciones se grabaron en los Estudios Noviembre de la Ciudad de México con ingeniería de Rubén Rodríguez. Cortesía Mónica García

Así que se han ido desplazando las tecnologías y, hoy por hoy, todo es la difusión a través de plataformas digitales, aunque en realidad, en cuanto a la calidad sonora, entre lo que obteníamos con un disco grabado analógicamente y el registro digital, creo que hay un poco de nostalgia más allá de la calidad, pues hoy por hoy los formatos digitales y las altas resoluciones con las que se registra la música, en lo personal —aunque habrá quien difiera—, pienso que no hay mucho que añorar del mundo analógico”.

Lo que sí ha cambiado, señaló, es cómo se distribuye la música y cómo se recibe beneficio de esa distribución.

Ahí sí hay un panorama cuestionable. Antes, disco vendido era disco cobrado, pero hoy se hacen los discos, probablemente, sin expectativa de recibir alguna retribución económica, porque sí se está produciendo mucho dinero con las plataformas, pero no llega a los que hacemos lo que ahí se vende... o llega muy poquito”, lamentó.

La Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM) lanzará el disco Jazz Sinfónico Mexicano. Especial

Por último, Serrano dijo que, esta semana, la Filarmónica de la UNAM (OFUNAM) lanzará el disco Jazz Sinfónico Mexicano, que recoge la grabación de los conciertos que dirigió Vince Mendoza, en abril de 2025, donde participaron Antonio Sánchez, Alex Mercado, Flavio Meneses, Aarón Cruz y el propio Rosino Serrano.