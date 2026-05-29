Entre cumbia y rock & roll: Juan Pablo Contreras presenta MeChicano

El compositor mexicano Juan Pablo Contreras, nominado en tres ocasiones al Grammy Latino, realiza el lanzamiento de MeChicano, obra que define como una celebración sinfónica de la identidad mexicoamericana, que forma parte del álbum Alma monarca y ya puede ser escuchada en plataformas digitales.

La inspiración de MeChicano, detalla el compositor a Excélsior,

es algo diferente (del resto de su obra), ya que, generalmente, mi música es cien por ciento mexicana, pero este sencillo, y de hecho todos los tracks de este nuevo disco —el tercero que realiza con Universal Music México—, tiene mucho que ver con la migración, pero desde una perspectiva personal y positiva”.

Además, asegura que esta serie sonora está inspirada en los bailes chicanos de los años 80 y, de alguna forma, reimagina un set list en el que conviven la cumbia, la polka tejana, el pop chicano y el rock & roll, para lo cual decidió “chicanizar la orquesta”, incluyendo una batería de gran formato e incorporar la esencia del acordeón a través del clarinete.

El compositor dirige a una orquesta de 72 músicos. Foto: Cortesía Juan Pablo Contreras.

Contreras también destaca que en este trabajo le interesó hacer un gran homenaje a todos los mexicoamericanos que radican en Estados Unidos, quienes le han dado mucha vida al país, por lo que en esta ocasión explora un mundo sonoro que no había encontrado en ninguna otra composición orquestal, “retratando la esencia de la música chicana e investigando dónde puede coexistir ese punto medio entre lo mexicano y lo americano”.

El compositor señala que para este proyecto descubrió que en los años 80, cuando los mexicoamericanos empezaron a tener mayor presencia en EU, organizaban algunos bailes los sábados por la noche (Saturday Night Dance), "a donde acudía un grupo versátil que le llamaban Mexican American Orchestra, el cual tocaba canciones mexicanas, pero poco a poco las iba vistiendo de ritmos americanos como el rock and roll, el jazz, el R&B y el blues, de tal suerte que la música ayudó a que los chicanos se sintieran orgullosos de su nueva identidad”.

Entonces, en MeChicano decidió hacer una suerte de set list de lo que uno podría escuchar en aquellos bailes,

Juan Pablo Contreras realiza el lanzamiento de "MeChicano", una celebración sinfónica de la identidad mexicoamericana. Foto: Cortesía Juan Pablo Contreras.

así que hay cumbia, una canción pop tipo Selena, una polka tex-mex, música tipo rock and roll al estilo Ritchie Valens, un vals mexicano... y al ir escuchando estas diferentes músicas y cómo conviven en un mismo escenario con la orquesta, es posible descubrir a qué suena esta identidad chicana, que se nutre de ambos países y que a la vez retrata, de manera muy especial, mi historia como compositor y como emigrante en Estados Unidos”, apunta,

Por último, el compositor destaca que con esta grabación, por primera vez en 59 años un compositor mexicano lanza una grabación de su propia música sinfónica, dirigiendo a una orquesta de 72 músicos, lo cual no se lograba desde que Carlos Chávez lo hiciera en 1967.