María Katzarava deja la ópera tradicional y apuesta por jazz, bolero y pop en nueva residencia

Como parte de su celebración de 25 años, la soprano mexicana María Katzarava realizará el programa Katzarava y las Voces de la Cueva: Una Travesía en Cuatro Acordes, que realizará todos los jueves de abril, a las 20:00 horas, en La Cueva de Rodrigo de la Cadena, en lo que la cantante define como “un programa más íntimo y ligado a los clubes de jazz”.

“Yo me cansé un poco de la ópera tradicional y más bien lo que ahora hago es diversificar todo lo aprendido, todo lo vivido. Como te dije hace unos meses, ya no le debo ni me debe nada la ópera y hoy quiero explorar otros panoramas y otra música. Por supuesto que sigo amando la ópera y mucho, pero ahora quiero hacer música contemporánea”, comentó la soprano en entrevista con Excélsior.

La residencia iniciará el 9 de abril con el programa Piaf de Bolsillo, con una reinterpretación íntima y poderosa de Edith Piaf. Posteriormente, el 16 de abril, realizará el espectáculo Jazz Virtuoso, al lado del pianista Alex Mercado, en donde fusionará la técnica lírica con la improvisación contemporánea.

Continuará el 23 de abril con el programa Divas: El Encuentro, un duelo de potencias vocales junto a la soprano Euge Ortega, y cerrará el 30 de abril con Gran Cierre de Gala junto a la cantante Alejandra Ávalos, “celebrando la música mexicana y la balada romántica en un dueto histórico”.

“Sí me gustaría hablar sobre esta residencia que voy a tener en La Cueva de Rodrigo de la Cadena, un formato que tenía muchas ganas de formar en un ambiente más íntimo y también, pues, acercándome al género que también me gusta, que no sólo es la ópera, pues me gusta muchísimo el bolero, el pop y el jazz”, comentó. Y agregó:

Creo que encontramos el momento preciso para abarcar otros géneros, y bueno, el 9 de abril será nuestro Piaf de bolsillo” que ha tenido mucho éxito, tanto la versión sinfónica como ésta que es más pequeña y movible”, abundó.

De manera simultánea, detalló Katzarava, “también tendremos el trabajo de nuestro ensamble vocal Estudio Katzarava, con dos presentaciones. Una se titulará La alegría de la verbena, que será el 14 de abril, en el Teatro del Pueblo, a las 17:00 horas, con entrada libre, “donde vamos a presentar arias, duetos, ensambles de zarzuela”, y esa actividad se repetirá el 29 de abril como parte del programa Noches de Museos”.

Por último, la soprano detalló que el 5 de mayo viajará a Nueva York a presentar un concierto de boleros, y el 2 de mayo estará en Saltillo, Coahuila, con el programa La voz de la mujer para volver, en junio, y presentar Piaf Sinfónico en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris; y en agosto grabará un nuevo disco, en Costa Rica.