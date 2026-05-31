Obra inédita de Leonora Carrington saldrá a la luz

Un cuadro que Leonora Carrington pintó durante uno de los periodos más duros de su vida será mostrado al público por primera vez. Se trata de Villa Pilar, un óleo realizado en 1940 durante su estancia en el sanatorio del doctor Luis Morales, en Santander, España, y que permaneció oculto durante décadas en manos de la familia del médico.

La obra formará parte de la exposición Leonora Carrington: el surrealismo sintomático, que abrirá el 8 de septiembre de 2026 en Faro Santander, nuevo centro de arte impulsado por la Fundación Banco Santander. La muestra estará dedicada al trabajo que la artista produjo durante su hospitalización en Santander, después de huir de la Francia ocupada por los nazis.

El hallazgo tiene un valor especial porque permite mirar de cerca una etapa crucial en la vida de Carrington: su quiebre emocional tras la detención de Max Ernst, su paso por el sanatorio y el nacimiento de un imaginario que más tarde marcaría buena parte de su obra en México.

¿Qué es Villa Pilar, la obra inédita de Leonora Carrington?

Villa Pilar es un óleo sobre lienzo que Leonora Carrington dedicó y regaló al doctor Luis Morales después de abandonar el sanatorio donde fue internada. Desde entonces, la pintura permaneció bajo resguardo de la familia del médico y no había sido exhibida públicamente.

La obra representa a cuatro criaturas antropomórficas sobre un fondo verdoso con paisaje de volcanes. De acuerdo con Vanessa Boni, comisaria de la exposición, en la escena aparecen el caballo libre, símbolo recurrente del alter ego de Carrington; la hiena rebelde; el pavo real, asociado con la inmortalidad y la resurrección; y el perro blanco guardián.

Esa iconografía conecta con el universo visual de la artista: animales híbridos, figuras protectoras, seres liminales y símbolos que cruzan lo onírico, lo esotérico y lo autobiográfico.

Leonora Carrington Especial

Una pintura nacida en el sanatorio

La historia de Villa Pilar está ligada a un momento extremo. En 1940, Carrington huyó de la Francia ocupada por los nazis después de que su pareja, el artista Max Ernst, fuera detenido. Ese episodio detonó una crisis que la llevó a ser hospitalizada en el sanatorio del doctor Luis Morales, en Santander.

Durante su tratamiento, el personal médico la animó a dibujar como una forma de organizar su pensamiento y explicar lo que estaba viviendo. En ese contexto realizó dibujos en cuadernos de bocetos y dos óleos: Down Below y Villa Pilar.

Carrington más tarde narraría esa experiencia en su libro autobiográfico Memorias de abajo, también conocido por su título en inglés, Down Below. En ese texto describió su internamiento como una especie de descenso al inframundo, una experiencia que marcaría su relación con el cuerpo, la mente, la muerte y la transformación.

Leonora Carrington Especial

Una muestra sobre surrealismo, trauma y símbolos

La exposición no se limitará a mostrar una obra inédita. Faro Santander plantea la muestra como una revisión del periodo que va de la huida de Carrington desde Francia hasta su internamiento en Santander, una etapa que suele considerarse decisiva para entender su producción posterior.

Organizada junto al Freud Museum de Londres, la exposición reunirá algunos de los dibujos realizados por Carrington durante su estancia en el sanatorio, hasta ahora dispersos. También incluirá objetos vinculados con el imaginario freudiano y mitologías del inframundo, como figuras de Osiris y Anubis, deidades egipcias asociadas con la muerte y el tránsito al más allá.

El recorrido tendrá además un espacio participativo dedicado a explorar sistemas simbólicos que atraviesan la obra de Carrington, como el ocultismo, la alquimia y el tarot. La Fundación Banco Santander destaca que en 1955 la artista diseñó su propio mazo de tarot, reinterpretando arquetipos esotéricos desde una mirada surreal y femenina.