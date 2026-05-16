Maratón de Música Contemporánea: 11 horas de concierto en el Cenart

Once horas ininterrumpidas de música contemporánea en vivo con 100 músicos en escena participarán en el Quinto Maratón de Música Contemporánea, bajo la dirección artística del flautista y compositor mexicano Alejandro Escuer, que se llevará a cabo hoy 16 de mayo, de 10:00 a 21:00 horas, en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes (Cenart).

“Cada maratón es una experiencia única para el público porque de las 80 piezas que presentaremos no habrá una pieza que se repita y eso es algo que me gusta del formato y lo que se conserva es el espíritu y el ambiente y el formato de música sin parar y de que esté cambiando cada 10 minutos y pase de un cuarteto de percusiones a trompeta sola o piano y electrónica”, detalló a Excélsior Alejandro Escuer.

Además, aseguró que este festival no sólo apuesta por la diversidad tímbrica y de formato, sino también por “los estilos composicionales en contraste, que eso es algo maravilloso, como el minimalismo, improvisación libre, experimental, música electroacústica mixta, acusmática, arte sonoro y, pues, eso hace que la experiencia sonora de verdad sea un termómetro de la música del siglo XX y XXI”.

Cenart presenta maratón sonoro con estrenos, electrónica y música experimental gratis Foto: Cortesía Alejandro Escuer/Cenart

El foro sonoro incluirá el estreno de piezas como “Sonata núm. 2 para piano Op. 28. Fractura en los umbrales del tiempo” (2025), de Armando Torres; “Una noche con los diablos para quijada de burro y electrónica” (2024), de Osvaldo Yvain Peñaloza Coronel; Krass (2026), de Juan Antonio Arévalo; y “No puedes ganar esta guerra + La cuenta” (2026), de Andrés Salazar.

Así como “Mujer de aguas dulces” (2002), de María Escribano; “Retrato de Walter Lärmer para flauta, oboe, clarinete, guitarra, percusiones, contrabajo, viola y piano”, de Wilfrido Terrazas; y una obra de percusiones y electrónica, de Eduardo Soto Millán, en celebración por el 70 aniversario del natalicio del compositor, entre muchas más.

Cenart presenta maratón sonoro con estrenos, electrónica y música experimental gratis Foto: Cortesía Alejandro Escuer/Cenart

Además, destacó que entre los grupos y solistas participantes se encuentran la Orquesta de Jazz de la Facultad de Música de la UNAM, Temazcal Percussion Quartet, Cuarteto Temictli, Ónix Ensamble, y artistas como Antonio Russek, Mauricio Náder y Diego Sánchez Villa.

¿Cómo abordar este festival para quienes no están familiarizados con la música contemporánea?, se le preguntó a Alejandro Escuer. “Mira, la verdad es una experiencia increíble, y podríamos definirla como una especie de escultura sonora a la que puedes acceder en el momento que quieras.

“Puedes llegar a las 10 de la mañana, a las 11, a las 12, a las 3 de la tarde... siempre vas a encontrar cosas increíbles que te pueden gustar más y otras no tanto, pero seguro vas a aprender mucho, porque se va a estar proyectando una diapositiva con los datos clave del artista, es decir, quién está tocando, qué está tocando, en qué año se compuso la pieza y si el compositor ya falleció o sigue vivo, y una pequeña nota del estilo de la música que se está escuchando”.

Cenart presenta maratón sonoro con estrenos, electrónica y música experimental gratis Foto: Cortesía Alejandro Escuer/Cenart

¿Cuál es la búsqueda de este formato? “Lo que digo es que es un formato que empodera al escucha porque le permite decidir cuándo llegar al concierto, qué oír, cuándo y con quién, pues hay tanta programación que cada quien puede decidir si sólo escucha tres obras o estar una hora.

“Además, se trata de un foro transgeneracional para compositores e intérpretes, así que en un mismo espacio y en un mismo día hacemos que choquen las estéticas y las preocupaciones de muy diversas creadoras y creadores, y de muy diversos temperamentos interpretativos, con gente que tiene 30 o 35 años tocando en público, y otros más que apenas empiezan, pero que también tienen buen nivel”, concluye.

Cenart presenta maratón sonoro con estrenos, electrónica y música experimental GRATIS Foto: Cortesía Alejandro Escuer/Cenart

El Quinto Maratón de Música Contemporánea, que se llevará a cabo hoy, 16 de mayo, de 10:00 a 21:00 horas, será de acceso libre y se realizará en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes (Cenart).