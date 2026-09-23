Cerca de 40 alumnos y 10 académicos de la Escuela de Música Vida y Movimiento (EMVM), perteneciente al Centro Cultural Ollin Yoliztli, protestaron la tarde de ayer en el Zócalo de la Ciudad de México e insistieron en que las autoridades culturales de la capital no han solucionado el acelerado deterioro de sus instalaciones y de sus instrumentos.

La protesta incluyó una marcha pacífica alrededor de la plancha del Zócalo y un recital para instrumentos de la sección de metales y, a continuación, los participantes leyeron algunos escritos que describen la situación de abandono en su academia, la cual registra filtraciones de agua, humedad y moho, pese a las promesas de la autoridad capitalina.

Ollin Yoliztli: Protestan en el Zócalo por el deterioro de la escuela de música FOTOS: CORTESÍA ESCUELA DE MÚSICA VIDA Y MOVIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL OLLIN YOLITZLI

Instalaciones con moho y goteras: la denuncia de docentes de la Escuela Vida y Movimiento

En entrevista con Excélsior, la fagotista Wendy Holdaway, académica de la Escuela de Música Vida y Movimiento e instrumentista de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), aseveró que la situación que se vive en dicha academia no es la mejor.

“Realmente es grave, grave la situación en la que están las instalaciones, porque está lloviendo adentro de la escuela, todo está lleno de moho, se están cayendo los plafones y estamos dando clases con plásticos y cubetas de agua y, además, no funcionan los baños”, lamentó la instrumentista y académica.

Ollin Yoliztli: Protestan en el Zócalo por el deterioro de la escuela de música FOTOS: CORTESÍA ESCUELA DE MÚSICA VIDA Y MOVIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL OLLIN YOLITZLI

Los compromisos de Cultura CDMX tras la manifestación en el Zócalo

Al final de la protesta, alrededor de las 16:00 horas, los miembros del consejo académico de la escuela fueron convocados por Ana Francis López Bayghen, titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, quien se comprometió a resolver algunos temas, aunque les explicó que no se podrá resolver de manera inmediata toda la problemática.

“La secretaria de Cultura nos prometió que vamos a tener los baños completos en 15 días y que van a empezar los trabajos para quitar los muros aislantes que están escurriendo agua y que están llenos de moho. Pero será hasta noviembre cuando empezarán a ver la sustitución del techo, aunque eso tardará y requiere un presupuesto, pero nos dijo que está contemplado”, detalló.