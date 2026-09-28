El INAH denuncia ante la FGR saqueo en el sitio arqueológico Los Tlalteles, en Chalco

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) interpuso varias denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) “relacionadas con el sitio arqueológico Los Tlalteles (en Chalco), por hechos vinculados con el saqueo y la comercialización de piezas arqueológicas”, detalló a Excélsior Joel Omar Vázquez, titular de la dependencia.

Sin embargo, aclaró que de momento no se puede ampliar la información para no interferir en las investigaciones.

Además, adelantó que buscarán la presencia de la Guardia Nacional en el sitio para evitar más afectaciones.

Hoy, yo creo que la parte que se tiene que intensificar es la supervisión del INAH en el Estado de México. Por supuesto que eso es parte del acuerdo (con ejidatarios) y también es importante tener un acercamiento con otras autoridades que nos permita reforzar la seguridad en la zona”.

Pese a la firma de un convenio entre el INAH y ejidatarios, el expolio y la destrucción continúan en el sitio Reyna Paz Avendaño

Así lo detalló Omar Vázquez a este diario, a 74 días de que la dependencia firmara un convenio con ejidatarios para “impulsar la investigación, conservación, protección legal y divulgación del sitio arqueológico”, pese a lo cual continúan los reportes de posibles saqueos, venta de piezas y de lotes.

Investigaciones judiciales y despliegue de la Guardia Nacional

La idea es que el Batallón de Patrimonio Cultural de la Guardia Nacional pueda intensificar los rondines... y que nos ayude con esta tarea y no sólo en estos cuatro meses que faltan (para entrar al sitio y hacer un diagnóstico completo), sino en lo sucesivo”, aseveró.

El titular del INAH reveló que se han interpuesto recursos en contra de ilícitos en el sitio arqueológico ubicado en Chalco. Reyna Paz Avendaño

¿Qué ha hecho el INAH desde la firma del convenio?, se le cuestionó. “Resaltaría tres cosas. Primera, ya tuvimos un acercamiento con las autoridades, a través de la firma del convenio y eso nos permite tener una presencia constante como institución. Por supuesto que nos podemos acercar, pero en este momento no tenemos la posibilidad de suspender (actividades en la zona), pero sí de hacer supervisiones.

Punto número dos: creo que es muy importante mencionar que a partir de esas visitas de supervisión hemos levantado ya varias carpetas de investigación ante la FGR”.

Y punto número tres, que también es importante, es decir que el que se encuentren pozos no necesariamente se asocia con un saqueo; se asocia posiblemente con una intención de que eso suceda, pero no necesariamente quiere decir que ahí había piezas arqueológicas”, advirtió.

Pese a la firma de un convenio entre el INAH y ejidatarios, el expolio y la destrucción continúan en el sitio. Reyna Paz Avendaño

Estrategia de delimitación y reserva del polígono arqueológico

¿Por qué sólo conservarán tres de las 74 hectáreas del sitio? “Hay que recordar que todas las zonas arqueológicas en el país tienen polígonos delimitados de protección. Evidentemente, todo el polígono tiene una mayor amplitud y seguirá protegido por la Ley Federal sobre Monumentos y por el INAH.

Lo que firmamos es que hay un área de reserva, es decir, un área que sabemos que no ha sido tocada por nadie y eso es lo que entre las autoridades estamos definiendo como área de reserva, pero no significa que lo demás quede desprotegido”, expuso.

¿El INAH comenzará el diagnóstico de Los Tlalteles en diciembre próximo? “Sí, el polígono es muy grande, como el de muchas zonas, (pero) no podemos delimitar algo que no es propiedad del INAH, sino que, más bien, tenemos que buscar estrategias en conjunto con las demás autoridades. Entonces, vamos a intensificar la seguridad, pero para entrar y suspender cualquier actividad (saqueos o daños), e intensificar las medidas de protección, será con la FGR”, concluyó.