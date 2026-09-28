De la Luna al coronavirus: el arte de visualizar la ciencia

En la ciencia, una imagen podría valer más que mil papers, afirma el escritor e investigador Luis Javier Plata Rosas (CDMX, 1973), que recién publica “50 imágenes geniales de la ciencia”, libro que recupera medio centenar de fotografías, gráficos, ilustraciones y dibujos que capturaron y cambiaron el rumbo de la ciencia, desde 1543 hasta 2022.

Por ejemplo, las acuarelas que Galileo Galilei elaboró para representar la superficie rugosa de la Luna, en 1610; la anatomía de una pulga a partir de las observaciones de Robert Hooke, en 1665; la Tabla Periódica de los Elementos que ideó Dmitri Mendeléyev, en 1869; las ilustraciones de Santiago Ramón y Cajal, a partir del cerebro de un gato, que inspiraron obras del surrealismo, en 1899; el agujero negro Sagitario A y hasta la representación del coronavirus, en 2020.

Son imágenes que han cambiado la percepción de lo que ocurre o de algún fenómeno que es visualizado a través de fotografías, bosquejos o de una idea. Sin embargo, el libro no es un anecdotario de hechos y datos curiosos, sino de un paisaje que te permita comprender que la visualización es una herramienta del pensamiento en la ciencia y que muchas veces es más arte que ciencia”, explicó Luis Javier Plata, también autor de En un lugar de la ciencia… un científico explora los clásicos (2021), La física del Coyote y el Correcaminos (2016) y Mariposas en el cerebro (2012).

En 2005 fue hallado un ejemplar de prueba del Sidereus Nuncius que, en vez de grabados de la Luna, contenía seis acuarelas de éstas pintadas por Galileo. Tomada del libro '50 imágenes geniales de la ciencia'

Ideas que revolucionario la forma de ver la ciencia

Además, aclara que al escribir el volumen decidió alejarse del lenguaje enciclopédico. “La idea no era hacer el libro desde una visión wikipedista ni chatgptizante que explique la imagen, sino que más bien funcione a diferentes niveles y que sea un descubrimiento tanto para quienes no están familiarizados con la ciencia como para colegas que puedan hallar algo que no conocían”.

Y agregó: "Debo decir que me gustan las animaciones, en particular Rick y Morty, donde se dice que 'la ciencia a veces es más arte que ciencia' y, efectivamente, lo es, porque estas visualizaciones son herramientas para pensar, es decir, se trata de interpretar gráficamente lo que estoy pensando y es una herramienta para entender qué es lo que está pasando en la naturaleza”, lo que significa que a investigadoras y científicos se les ocurrió representar esto así, lo cual no se sabía que era posible hacerlo, así que lo idearon y fueron creativos".

El escritor Luis Javier Plata Rosas publica su más reciente libro, en el que compila dibujos e ilustraciones que cambiaron el rumbo de la ciencia, desde 1543 hasta 2022. Cortesía Editorial Debate/Penguin

El volumen, publicado por Debate, también incluye el modelo heliocéntrico, de Nicolás Copérnico (1543), la metamorfosis de la mariposa y la polilla, de María Sibylla Merian (1705), el árbol de la vida, de Charles Darwin (1837), el mapa meteorológico de Europa, de Francis Galton (1861), la Tierra vista desde la Luna, de William Anders (1968), entre muchos más.

"Escribir es pensar": la visión crítica frente a la IA

Por último, Luis Javier Plata se refirió a la creación de libros a partir de las nuevas tecnologías. “Escribir es pensar y ChatGPT no piensa. Lo que hace es que encuentra, a partir de modelos de lenguaje, toda la información correspondiente a un tema y, mediante probabilidad, une esos elementos y te puede hacer un pastiche perfectamente bien escrito. Así que ChatGPT no tiene la motivación de un escritor, sino que simplemente te genera toda la información que le pides.