Joven Orquesta México debuta con éxito en el Centro Cultural Ollin Yoliztli

Emerge la Joven Orquesta México, iniciativa independiente fundada por músicos jóvenes que buscan crear un nuevo espacio de desarrollo artístico, bajo la dirección musical de Caesar Uriel Hernández.

Integrada por 45 músicos, la agrupación hizo su debut ayer en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli, con un programa dedicado a Beethoven.

Previamente, Caesar Uriel Hernández detalló que este esfuerzo no surgió bajo el amparo de una institución pública o privada, sino del esfuerzo colectivo de sus integrantes, quienes comparten la convicción de que la vida cultural necesita renovarse constantemente con proyectos innovadores y sostenibles.

Emerge la Joven Orquesta México, iniciativa independiente fundada por músicos jóvenes que buscan crear un nuevo espacio de desarrollo artístico, bajo la dirección musical de Caesar Uriel Hernández. Cortesía Joven Orquesta México

Orígenes de un proyecto sinfónico

¿Cómo nació el proyecto?, se le preguntó al director artístico. “Nació de mis experiencias anteriores y de las de muchos atrilistas que integran este esfuerzo. Nosotros nacemos después de que finalizara el ciclo de la Orquesta Sinfónica del Instituto de la Juventud, lamentablemente, por una cuestión gubernamental.

La idea es propiciar un proyecto que pudiera generar una nueva estructura o, al menos, una opción para los jóvenes atrilistas mexicanos, y gracias al apoyo del colega Paco Linares surgió la idea de armar este proyecto”, detalla a Excélsior.

El fin, abunda, es dar una opción a los jóvenes que salen de las escuelas de música, quienes muchas veces no tienen una opción.

Quizá pueden entrar a las orquestas con beca, como a la Carlos Chávez o la Eduardo Mata, pero ¿qué pasa con quienes no encuentran lugar?, ¿qué pasa con quienes son muy talentosos en la escuela, pero no los llaman a trabajar o sólo los ocupan como extras? Así que nosotros queremos ser una opción”.

Integrada por 45 músicos, la agrupación hizo su debut ayer en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli, con un programa dedicado a Beethoven. Cortesía Joven Orquesta México

¿Qué ocurrió con la Sinfónica del Injuve? “Fue un proyecto que duró 15 años y fue increíble porque logró brincar sexenios. La agrupación nació en 2008 y sobrevivió independientemente de las corrientes políticas que gobernaron la ciudad como un proyecto de salvaguardia cultural.

En su momento, crecimos gracias al apoyo de Beatriz Olivares, extitular del Injuve, logramos ir al Festival Internacional Cervantino, debutamos en la Sala Nezahualcóyotl.

Ella estuvo impulsando nuestra carrera, pero cuando estábamos por cumplir 15 años ella dejó el cargo y en el cambio de administración nos dijeron que el proyecto se iba a reestructurar... y aunque el proyecto era parte de un programa social del gobierno de la CDMX, lamentablemente nos cerró la puerta”.

La Joven Orquesta México será un espacio donde estudiantes avanzados, recién egresados y jóvenes profesionales puedan desarrollar experiencia. Cortesía Joven Orquesta México

Integración y repertorio sinfónico

¿Cómo estará integrada esta nueva agrupación? “Para empezar son 45 jóvenes, algunos de los cuales están en orquestas de la CDMX, como la Eduardo Mata, la Carlos Chávez y la Mexiquense.

En esta primera fase integraremos a gente que tenga experiencia y a jóvenes que no tengan tanta experiencia. Ya en una segunda fase haremos audiciones”, explica.

¿En qué repertorio se enfocarán? “Nos gustaría abocarnos a la música sinfónica, de Monteverdi en adelante, pasando por los románticos, entrar un poco en la música contemporánea, el repertorio operístico y, más adelante, comisionar obras”.

La Joven Orquesta México debutó ayer con un concierto en el que fueron acompañados por figuras de la ópera como la soprano Jacinta Barbachano, la mezzo Rosa Muñoz, el tenor Alan Pingarrón y el bajo José Luis Reynoso.