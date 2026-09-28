En la revisión del santoral católico para hoy miércoles 28 de septiembre, emerge con fuerza la figura icónica de San Wenceslao de Bohemia, un duque apasionado por la justicia social que entregó su vida mártir a manos de su propio hermano por defender la fe de su pueblo.

Conforme registros de la Iglesia católica, se conmemora en esta fecha litúrgica la entrega incondicional de quien es considerado el patrono principal de la República Checa y símbolo vivo de paz en momentos de fractura social.

Santo de hoy 28 de septiembre: San Wenceslao contra las traiciones familiares Canva

¿Qué santo se celebra hoy miércoles 28 de septiembre?

El santo que se celebra hoy miércoles 28 de septiembre es San Wenceslao de Bohemia, duque y mártir del siglo X recordado por su gobernanza justa, su caridad hacia los desvalidos y su firme testimonio de fe cristiana.

Nacido hacia el año 907 en el seno de la dinastía de los Premislidas, Wenceslao fue educado cristianamente por su abuela, Santa Ludmila. Al asumir el poder en un contexto de constantes pugnas políticas e influencias paganas, optó por un reinado cimentado en la reconciliación, la edificación de templos y el amparo directo a viudas y huérfanos.

Sin embargo, su firmeza evangélica y su política pacífica despertaron la envidia de la nobleza adversa y la ambición de su hermano menor, Boleslao. En el año 935 (o 929, según tradiciones locales), Wenceslao fue asesinado a traición en la puerta de la iglesia de Stary Boleslav cuando acudía a la misa matutina.

Santo de hoy 28 de septiembre: San Wenceslao contra las traiciones familiares Canva

¿Qué favor espiritual pedir a San Wenceslao este miércoles 28 de septiembre?

A San Wenceslao se le pide auxilio para resolver conflictos familiares, obtener sabiduría en decisiones difíciles y superar injusticias o traiciones provocadas por personas cercanas.

Como santo patrono de gobernantes, pacificadores y personas amenazadas por la calumnia o la envidia, su intercesión ante Dios es frecuentemente invocada por quienes necesitan mantener la paz interior en medio de entornos hostiles o disputas de poder.

Paz en el hogar: Ayuda a cicatrizar heridas provocadas por la envidia o la discordia entre parientes.

Ayuda a cicatrizar heridas provocadas por la envidia o la discordia entre parientes. Rectitud moral: Aporta discernimiento a líderes, profesionales y padres de familia al tomar decisiones éticas.

Aporta discernimiento a líderes, profesionales y padres de familia al tomar decisiones éticas. Fortaleza en la prueba: Infunde valor cristiano cuando se sufren traiciones, rechazos o persecuciones injustas.

Santo de hoy 28 de septiembre: San Wenceslao contra las traiciones familiares Canva

Oración a San Wenceslao de Bohemia para pedir auxilio y protección

Oh Dios misericordioso, que concediste al mártir San Wenceslao anteponer el Reino de los Cielos a todo poder terrenal: concédenos, por su intercesión, renunciar a las discordias, vencer el egoísmo y mantener la paz y la justicia en nuestras familias y trabajos. Te pedimos humildemente que atiendas nuestra necesidad (mencionar aquí el favor) y nos concedas la fortaleza para perdonar a quienes nos ofenden. Por Cristo nuestro Señor. Amén."

Santo de hoy 28 de septiembre: San Wenceslao contra las traiciones familiares Canva

¿Qué otros santos se conmemoran en el santoral del 28 de septiembre?

El santoral del 28 de septiembre conmemora también a San Lorenzo Ruiz y sus compañeros mártires, junto a otros venerados confesores y vírgenes de la historia de la Iglesia.

El listado completo de las conmemoraciones registradas para esta jornada incluye:

San Lorenzo Ruiz y compañeros mártires de Nagasaki: Primer santo filipino, martirizado en Japón en el siglo XVII por negarse a renunciar a su fe.

Primer santo filipino, martirizado en Japón en el siglo XVII por negarse a renunciar a su fe. San Simón de Rojas: Sacerdote español de la Orden de la Santísima Trinidad, famoso por su devoción al Dulce Nombre de María.

Sacerdote español de la Orden de la Santísima Trinidad, famoso por su devoción al Dulce Nombre de María. San Exuperio de Tolosa: Obispo francés del siglo V admirado por San Jerónimo por su extrema austeridad y caridad.

Obispo francés del siglo V admirado por San Jerónimo por su extrema austeridad y caridad. Santa Lioba (o Lioba de Tauberbischofsheim): Abadesa anglosajona que colaboró estrechamente con San Bonifacio en la evangelización de Germania.

Abadesa anglosajona que colaboró estrechamente con San Bonifacio en la evangelización de Germania. San Fastro: Abad cisterciense del siglo XII reconocido por su humildad.

Enfrentar los desafíos cotidianos exige el mismo temple y coherencia que guiaron la vida de los grandes testigos de la historia. Recurrir a la oración e inspirarse en el ejemplo de San Wenceslao te permitirá afrontar las tensiones del día a día con dignidad y templanza.

Antes de adentrarnos en las grandes solemnidades del santoral de mañana, tómate un momento para compartir este mensaje de paz con quien hoy necesite consuelo.