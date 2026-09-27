Lectura, música y comunidad: Xalapa impulsa la inteligencia emocional infantil

XALAPA, Ver.– En las letras gigantes de Xalapa, un espacio que desde hace cinco años funciona como sala de lectura comunitaria, este domingo se presentará “Un viaje por el mar de emociones”, el libro de la pedagoga Mariana Wielonek Calderón, en una actividad gratuita que busca atraer a niñas, niños y familias al hábito lector.

El proyecto forma parte del esfuerzo sostenido de Manu Nava, gestor cultural y promotor de lectura, por recuperar el espacio público como punto de encuentro entre niños, niñas y libros, en una ciudad donde la vida cultural se sostiene desde la ciudadanía.

La propuesta se articula desde la premisa de que las emociones no sólo se sienten, también construyen el cerebro infantil. Wielonek, quien ha trabajado con niñas y niños en meditación, autorregulación y acompañamiento académico, plantea que la narrativa puede convertirse en una herramienta para nombrar, comprender y gestionar emociones, tanto en casa como en el aula. El libro incluye historias, personajes y ejercicios que buscan abrir ese diálogo entre adultos y menores.

Xalapa impulsa la inteligencia emocional infantil Lourdes López

La presentación será una experiencia inmersiva que combina lectura en voz alta con música ambiente experimental. El músico Omar Urrutia Becerra acompañará el cuento con una pieza sonora creada a partir de ruidos, texturas y ambientes que permiten que la historia se escuche y se sienta. Su intervención refuerza el carácter cultural del evento y lo muestra no como un espectáculo, sino como una forma de mostrar cómo la música puede acompañar procesos de imaginación y autorregulación emocional en la infancia.

Manu Nava instalará una carpa repleta de libros y actividades para las familias, reafirmando su apuesta por acercar la lectura a la vida cotidiana del parque y por mantener un espacio público donde los pequeños puedan convivir con la literatura. La actividad es gratuita y abierta a todo público.

Xalapa impulsa la inteligencia emocional infantil Lourdes López

“Un viaje por el mar de emociones” se suma a una tendencia creciente en la producción cultural dirigida a niñas y niños: proyectos que buscan ofrecer herramientas para comprender el mundo interior en tiempos de hiperestimulación y estrés. En Xalapa, la lectura y la música se convierten en aliadas para ese acompañamiento.