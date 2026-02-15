Obra de Rivera Garza, al Helénico

Con la adaptación teatral de Felipe Villarreal, la dirección de Alberto Ontiveros y la participación de Gorguz Teatro se presentarán dos únicas funciones de Autobiografía del algodón, obra de Cristina Rivera Garza, premio Pulitzer 2024.

La obra, que se escenificará en el Teatro Helénico los días 24 y 25 de febrero a las 20:00 horas, retoma el legado generacional en el norte de la República Mexicana, atravesado por la violencia en sus múltiples formas, así como por la prosperidad y la decadencia del cultivo del algodón en esa región.

Desde esa raíz, el montaje profundiza en la memoria, el territorio extinto y los silencios heredados, mediante un lenguaje híbrido que conjuga documental, narración y poética visual.

Alberto Ontiveros, señaló: “Exploramos aquello que quedó fuera de los relatos oficiales: lo que se pierde, lo que se nombra con cautela y lo que sobrevive en la memoria corporal”, dijo el director de la puesta.

Para Autobiografía del Algodón, Gorguz Teatro apostó por contar la historia articulando el mito, el archivo y la crónica desde la experiencia fronteriza, que es atravesado por una reflexión sobre la identidad, el despojo y la pertenencia.

El elenco que participa en esta obra está integrado por Rosalva Eguía, Bruno Sangar, José Olivares, Caridad Gómez, Gustavo Holguín, Cassandra Colis, Marcela Humphrey y Mao Alonso Zapien.

El equipo creativo de Autobiografía del algodón lo conforman Alberto Ontiveros, en la dirección; la dramaturgización es de Felipe Villarreal; el diseño y realización de vestuario, así como el atrezzo es de Adriana Moreno; el diseño y realización de escenografía e iluminación corrió a cargo de Esaú Corona; el diseño multimedia es de Baudi Larsen; mientras que la dirección musical es de Bruno Sangar; la dirección corporal de José Olivares; el diseño y creación de robótica de Karla Treviño y Daniel Román Salazar participó como biólogo invitado.

En Autobiografía del algodón, Cristina Rivera Garza sigue los pasos de aquellos hombres y mujeres que habitan su pasado familiar y que fueron obreros y campesinos que trabajaron la tierra que ahora conforma la frontera entre Tamaulipas y Texas.

El Teatro Helénico se ubica en Avenida Revolución 1500, colonia Guadalupe Inn, en la CDMX.