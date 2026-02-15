Artes clásicas y diseño convergen en un espacio

El inmueble ubicado en la calle de Academia 22, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, albergó el Hospital Real del Amor de Dios, creado en 1540 por instrucciones del primer obispo de la Nueva España, fray Juan de Zumárraga.

Posteriormente, en 1785, el recinto se convirtió en la Real Academia de Nobles Artes de San Carlos de Nueva España, dedicada a la formación de artistas de la mano del grabador español, Jerónimo Antonio Gil. Hoy, alberga la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se imparten estudios de especialidad y posgrado.

Desde la época de Antonio Gil, se generó una biblioteca que comenzó con 53 libros que él mismo trajo consigo desde España. Aunque sus fondos fueron desfragmentados en diferentes momentos para formar parte de otros acervos bibliográficos, actualmente resguarda una de las bibliotecas universitarias y especializadas más importantes de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de la Información de la UNAM.

En entrevista para Excélsior, la coordinadora de la Biblioteca de la Academia de San Carlos, Georgina Yuriko Valdez Ángeles, resaltó que cuentan con una colección denominada Gabinete de Libro Alternativo, un concepto que ha revolucionado la práctica bibliotecaria en años recientes; una forma diferente de interactuar con los libros.

Destaca una sección especial dedicada al artista Melquiades Herrera, profesor de la Academia precursor del performance en México en la década de los ochenta, “es su biblioteca personal: encontramos libros de arte, magia y origami. Todo lo encuadernamos en color naranja a manera de homenaje al maestro”, concluyó la especialista.