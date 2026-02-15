Muestran distintas facetas creativas de Toledo

OAXACA, Oax.- Una colección de textiles, óleos, obra sobre papel, cerámica y gráfica que produjo Francisco Toledo (1940-2019) a lo largo de su vida, se presenta a partir de hoy en la Galería Bodega Quetzalli, en Murguía 400 B Centro Histórico de la capital.

La muestra reúne más de 35 obras que constituyen una memoria viva de la maestría del artista plástico, reflejada en cada una de las técnicas que exploró y dominó a lo largo de su trayectoria.

El público podrá recorrer la exposición y encontrarse con los afelpados que el Toledo realizó en el Centro de las Artes de San Agustín Etla (CaSa), así como con diversos autorretratos en óleo y sobre papel, animales que narran fábulas visuales y cerámicas provenientes de su conocida serie Duelo.

“Francisco Toledo es un artista mayor en su obra. Ha practicado numerosas técnicas en pintura, escultura y grabado, más no todas ellas de manera ortodoxa, pues usa medios a veces extraños”, define el escritor Jorge Alberto Manrique en el texto de sala.

“Su obra es vasta. Pronto adquirió un estilo personal que se reconoce. Sin embargo, varía constantemente y los temas crecen y también se modifican. La riqueza de las formas se transforma en otras”, asienta.

La galería Quetzalli ha sido el referente del arte mexicano en Oaxaca, conectando obras maestras con coleccionistas de todo el mundo. Con artistas icónicos y jóvenes talentos, ofrece una amplia gama de expresiones, desde arte simbólico hasta tendencias contemporánea.