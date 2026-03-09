Museo Universitario Arte Contemporáneo responde a video de protesta laboral

El Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), que dirige Tatiana Cuevas, difundió un comunicado en el que reportó que, el pasado 6 de marzo, “tres personas trabajadoras (del) museo y una más que se identificó como parte del ‘comité ejecutivo del personal de confianza’ [sic], fueron recibidas por nuestra área administrativa para atender una serie de inquietudes laborales”.

Justificó que, aunque dicha institución “genera cotidianamente diálogos abiertos y constructivos como vía para alcanzar acuerdos comunes”, el pasado viernes, este grupo de personas, que es ajeno al recinto “ingresó a áreas de uso restringidas en nuestras oficinas, lo que generó un altercado, por el que ofrecemos una disculpa”.

El comunicado fue difundido en respuesta a un video que circuló horas antes en redes sociales, donde se aprecia a un grupo de mujeres pegando carteles en los cristales de las oficinas del MUAC, en los que se leen consignas como: “Alto a la violencia institucional” y “Alto a la discriminación laboral”.

Segundos después, un funcionario del recinto, quien se identificó como jefe de la Unidad Administrativa, expresó: “Le voy a pedir un gran favor, no pueden estar pegando documentos… se los voy a quitar” y retiró uno de los carteles.

En respuesta, la trabajadora argumentó que el funcionario la estaba violentando, porque era su derecho manifestarse y pegar consignas que vienen de distintos trabajadores del MUAC, a lo que él reviró que se encontraban en un área restringida y le propuso que se sentaran a platicar.

El video tiene una duración de ocho minutos que da cuenta del desencuentro verbal entre la trabajadora y el funcionario, que desembocó en la entrega del cartel y una reunión posterior.

Pese a todo, el recinto detalló que “frente a lo sucedido, el MUAC lleva a cabo las acciones legales pertinentes, rechaza la manipulación informativa y reitera su compromiso con la protección y el cumplimiento de los derechos laborales”.

Y aseguró que “este museo atenderá cualquier solicitud que se realice bajo los principios de respeto y en apego a la normativa universitaria”.

EXIGEN EXCLUIR A RUSIA DE FORO DE ARTE

Autoridades de Ucrania solicitaron ayer a los organizadores de la Bienal de Venecia que impidan la participación de Rusia en dicho foro, debido a que su regreso al certamen está previsto para mayo próximo, pese a que Moscú lanzara la invasión del territorio ucraniano en febrero de 2022.

La Bienal, que es una cita clave del arte contemporáneo, prohibió por primera vez la participación de cualquier artista vinculado al gobierno ruso desde 2022.

Esto implicó que Rusia también quedara ausente en la edición de 2024, pero existe la posibilidad de que participen en la de este año, que se realizará del 9 de mayo al 22 de noviembre.

Instamos a los organizadores de la Bienal de Venecia a que reconsideren su decisión de permitir el regreso de la Federación de Rusia y mantengan la postura de principios que mostraron en 2022 y 2024”, declararon en un comunicado el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, y la ministra de Cultura, Tetyana Vasylivna.

Además, afirmaron que, desde 2022, “la guerra emprendida por Rusia ha costado la vida a 346 artistas y a 132 profesionales de los medios de comunicación ucranianos y extranjeros”.

Y cuestionaron que Rusia ha dañado o destruido miles de sitios culturales “y ha utilizado abiertamente la cultura como instrumento de influencia política”.

Hasta el momento, la edición 61 de la Bienal incluye a 40 artistas rusos, quienes participarán en la muestra The tree is rooted in the sky (El árbol ha arraigado en el cielo), que se llevará a cabo en el pabellón ruso, ubicado en los jardines del foro.

-AFP