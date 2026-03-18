En el Museo Nacional de Antropología recuperan el juego de pelota en México '86 

En el marco de la fiebre mundialista de 1986, el gobierno mexicano emprendió una campaña para recuperar los estudios en torno al juego de pelota prehispánico. En particular, a partir de la exposición El juego de pelota. Una tradición prehispánica, que fue inaugurada en la sala de exposiciones temporales del Museo Nacional de Antropología (MNA).

El juego de pelota, en las diferentes modalidades en que hoy se practica, enunciaron los funcionarios durante la apertura, “es una de las manifestaciones culturales heredadas del México antiguo que forma parte de la identidad nacional”, como reportó Excélsior el 31 de mayo de 1986.

De ahí que el recinto museográfico presentara un recorrido por los momentos más significativos que ha tenido la actividad, testimonios arqueológicos, objetos e indumentaria de los jugadores de pelota, revalorando sus orígenes, su auge y continuidad, en busca de dar cuenta de la vastedad del tema, a partir de las 700 canchas del juego de pelota identificadas hasta ese momento.

Además, se destacó que desde 1981 la Dirección General de Culturas Populares había desarrollado programas de investigación, rescate y promoción del juego de pelota en la región purépecha de Michoacán.

En la apertura, el subsecretario de Cultura, Martín Reyes Vayssade, comentó a este diario que las sociedades que valoran su tradición cultural, “entendida como herencia y destino comunes, están en mejor posición para defender las formas de vida que han elegido, haciéndose menos vulnerables por estar espiritualmente más cohesionadas”.

Esta manifestación surgió en la costa del Golfo en tiempos preclásicos. Archivo Excélsior

Explicó que dicha muestra puso en evidencia que, entre las culturas prehispánicas, el juego de pelota fue una actividad deportiva con implicaciones místico-rituales y a menudo también adivinatorias y políticas.

Además de que se concebía que dicho juego surgió en la costa del Golfo en tiempos preclásicos, por lo menos 1,000 a. C., extendiéndose después a toda Mesoamérica y hasta lugares tan remotos como Arizona. En el Museo Nacional de Antropología recuperan el juego de pelota en México ‘86.