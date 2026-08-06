¿Quién fue realmente Sor Juana? Una obra revela la mujer detrás del mito

La Organización Teatral de la Universidad Veracruzana (Orteuv) ofrecerá cuatro funciones de Juana Ramírez, la gesta castálida, una puesta en escena que aborda la conversación sobre política cultural y poder, desde una mirada histórica.

Escrita y dirigida por Andrea Garrote, esta obra desmonta el relato monumental de Sor Juana para recuperar a las mujeres que quedaron fuera del canon: la criolla sin dote, la monja que negocia obediencias o la intelectual que resiste desde la escritura.

En escena, el convento del siglo XVII se vuelve un laboratorio político donde se cruzan la disputa por el conocimiento, la vigilancia oficialista y la tensión entre autoridad y autonomía.

Garrote dialoga con debates actuales: quién narra la historia, quién accede a la cultura, quién paga el costo de pensar en voz alta, un análisis que en estos días ha cobrado vigencia con un reciente episodio sobre el derecho a la cultura de la población en tierras veracruzanas.

“En la obra, estamos en una sala de teatro y también estamos en el convento de las Jerónimas a finales del siglo XVII, pero el grupo de jóvenes que vemos parece estar en los albores de la segunda ola feminista, y además hacen teatro”, detalla la creadora.

Obra sobre Sor Juana llega a Xalapa: fechas y dónde Foto: Especial

“Juana Ramírez es una comedia dramática de puertas, un troquelado espacio temporal en el que resuenan recetas de cocina, chismes de eróticos martirios, la magia ancestral, la política de siempre, la naturaleza divina, la diplomacia, la resistencia y la peste”, expresa la directora de la puesta, Karina Meneses.

La obra es descrita como “una maquinaria escénica de puertas, ritmos y fugas, y un elenco coral que sostiene la tensión entre humor y crítica”, lo que reafirma a la línea de montajes de Orteuv, que revisitan figuras cardinales de la cultura mexicana desde claves contemporáneas.

Obra sobre Sor Juana llega a Xalapa: fechas y dónde Foto: Especial

Las funciones de Juana Ramírez, la gesta castálida, serán del 6 al 9 de agosto en el Estridentópolis Teatro Universitario, campus CAD de la Universidad Veracruzana, en Xalapa, Veracruz.