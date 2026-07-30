Una exposición en Londres desafía el cliché de Frida Kahlo como víctima eterna

Hemos encasillado a Frida Kahlo (1907-1954) en un fetiche: la víctima eterna, la mujer mutilada por el tranvía, la esposa devota que llora las infidelidades del gran muralista (Diego Rivera), la mártir envuelta en corsés de yeso. Pero esa narrativa es incompleta, y las narrativas incompletas traicionan a la condición humana”, afirmó el artista visual Rafael Mauléon.

“Frida no fue sólo la víctima de su destino; fue también la victimaria en sus propias dinámicas afectivas. No fue únicamente la mujer quebrada y débil; fue una fuerza dominante, calculadora y voraz. No fue la esposa sometida; fue la amante soberana que ejerció un poder seductor y, a veces, despiadado sobre hombres y mujeres por igual”, explicó.

Si nos atrevemos a mirar más allá del cliché comercial, descubrimos que Frida Kahlo es un perfecto ejemplo encarnado de la contradicción”, agregó el doctor en Estudios Transdisciplinarios de la Cultura y la Comunicación.

Y, precisamente, la segunda edición de la colectiva 100 Fridas para Frida, que convocan Área 7, encabezada por el artista y gestor Fernando Aroche, y Galería Iconos, invita a los artistas mexicanos a participar con una obra que vaya más allá del cliché y ofrezca una nueva mirada de la icónica pintora.

Las piezas que se exhibirán en esta muestra presenta obras de artistas de diferentes generaciones, disciplinas y estilos. Foto: Elizabeth Velázquez.

En rueda de prensa, Mauleón y Aroche coincidieron ayer en que la vida y la obra de Kahlo ha marcado a diversas generaciones de artistas en todo el mundo; por lo que han organizado esta muestra para rendir homenaje a la famosa creadora mexicana.

La exposición se inaugurará el 3 de septiembre en la Blank Canvas Gallery, ubicada en el céntrico distrito de Fulham de la capital de Reino Unido, en el marco de la exhibición Frida: La creación de un icono, que presenta 30 obras originales en la Tate Modern de Londres, hasta el 3 de enero de 2027.

La muestra reúne obras de cien artistas de diversas generaciones, disciplinas, estilos y entidades del país, entre pinturas, gráfica, dibujo, mixta, diseño y fotografía, que recrean, sobre todo, la figura de Kahlo. Los expositores respondieron a una convocatoria abierta, cuyos únicos requisitos son que sea una pieza inédita y mida 41 x 33 centímetros.

En esta muestra se pretende que las piezas expuestas ofrezcan una nueva mirada de la icónica pintora. Foto: Elizabeth Velázquez.

La primera edición de 100 Fridas para Frida se realizó en París (Francia) en 2022, indicó Aroche.

En esa ocasión, llevamos 145 obras, de las cuales se vendió 10 por ciento. Fue exitosa, pues emprendió una gira itinerante por galerías de Madrid, Roma y la Ciudad de México”.

La segunda edición de esta iniciativa, tras una semana de exhibición en Londres, buscará itinerar por otros países y se expondrá, para concluir la gira, en la Ciudad de México.

Aroche detalló que ha impulsado, a nivel internacional, proyectos como Pasión, girasoles y noches estrelladas, homenaje a Vincent Van Gogh; De la idea a la obra, elogio a Franz Kafka; así como tributos a Picasso en Madrid y Málaga, y Mosaicos para Dante, en Rávena, Italia.

Finalmente, Mauleón pidió mirar a Kahlo desde la transdisciplinariedad, para comprenderla mejor.

¿Cómo explicamos a un ser humano que habita simultáneamente la luz y la sombra, el dolor absoluto y la dominación total?

“La transdisciplinariedad nos enseña que los opuestos no se anulan: se integran en un nivel superior de complejidad. Frida no fue A o B; fue la tensión viva entre A y B. No fue un personaje estático, sino un nodo de intensidades antinómicas donde la vulnerabilidad y el poder no se excluían, sino que se necesitaban mutuamente para existir”, destacó.

“El dolor físico no la volvió pasiva; lo convirtió en un artefacto de control simbólico. La mujer que escribía cartas desgarradoras implorando el amor de Rivera, orquestaba de manera paralela idilios estratégicos y apasionados con León Trotski. Y el traje de tehuana no era un gesto folclórico, sino un camuflaje político, una coraza para ocultar su asimetría física”, añadió.

El también doctor en Diseño concluyó que “Frida manipulaba su propio mito. Olvidar esto en Frida es despojarla de su verdadera humanidad, para convertirla en un adorno inofensivo”.