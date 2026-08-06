Después de casi dos décadas de permanecer fuera del país, la escultura colonial de Santa Rosa de Lima, una pieza de arte sacro del siglo XVII, regresó a la capilla de la comunidad de Santa Mónica, en el municipio de Epazoyucan, Hidalgo, luego de haber sido robada durante el saqueo ocurrido el 30 de diciembre de 2007, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La imagen fue localizada en Estados Unidos, repatriada a México y restituida al templo.

Recuperan arte sacro en Hidalgo CORTESÍA INAH

La devolución de la escultura fue recibida emotivamente por la comunidad, pues representa el retorno de una de las piezas más representativas del patrimonio religioso local.

La imagen volvió a ocupar un espacio dentro del recinto que la resguardó durante siglos y cuyo retablo fue severamente afectado por el robo ocurrido hace casi 19 años.

Aquel saqueo dejó un vacío en el patrimonio histórico de la capilla, ya que fueron robadas seis imágenes coloniales pertenecientes al conjunto del retablo.

Regresan a Hidalgo escultura robada CORTESÍA INAH

Aunque la recuperación de Santa Rosa de Lima constituye un avance en los esfuerzos por recobrar los bienes culturales robados, las demás piezas continúan desaparecidas.

Las autoridades confirmaron la restitución de la escultura de Santa Rosa de Lima, mientras continúan las investigaciones por el resto de las obras sustraídas.

La comunidad de Santa Mónica espera que continúen las gestiones para localizar las piezas faltantes, con el objetivo de restaurar el conjunto religioso más importante del templo.