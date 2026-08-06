Poetas rechazan mesa de trabajo convocada por la Secretaría de Cultura de la CDMX

Los integrantes del Comité de Defensa de la Casa del Poeta Ramón López Velarde informan que, en días pasados, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que dirige Ana Francis López Bayghen, los invitó a la “Primera Mesa de Trabajo para la Nueva Etapa de la Casa del Poeta”, que se llevará a cabo el viernes 7 de agosto en sus instalaciones.

Calificaron dicha convocatoria como “inadmisible” porque estaría conformada sólo por algunos miembros del medio literario, por representantes de intereses ajenos a la poesía y la Casa del Poeta y por realizarse a puerta cerrada “para un ejercicio de carácter ‘consultivo’ que ‘defina’ a la institución”.

Los poetas señalaron, en un comunicado difundido hoy en sus redes sociales, que los posicionamientos de la comunidad poética que representa el comité “han sido públicos y nuestras exigencias y consideraciones las conoce a suficiencia la autoridad”.

Aunado a esto, cuestionaron el carácter no vinculante de la mesa, en el que la titular de Cultura “no está obligada a asumir compromisos públicos, lo que implica la discrecionalidad en las decisiones y la convierte en una estrategia de simulación”.

Y calificaron como “grave” que los temas propuestos para la discusión del próximo 7 de agosto, incluirá temas como: ‘La vocación de la Casa del Poeta’ y ‘La programación’.

“Como hemos señalado desde el principio, estos temas no deben estar a discusión ni al arbitrio de funcionarios, ya que éstos están definidos en el Decreto de Expropiación del inmueble y en los parámetros institucionales que rigieron a la Casa del Poeta durante más de treinta años. En ellos se establece a la Casa del Poeta como un espacio exclusivo de la poesía, dedicado a la memoria y legado del poeta Ramón López Velarde, al resguardo de importantes acervos bibliográficos y documentales y a la poesía viva de autores de todas las generaciones y tendencias poéticas del país”, aseveraron.

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Por esta razón, el colectivo, advirtió que el objetivo de la próxima mesa busca cambiar la vocación del recinto.

“Denunciamos que el propósito de la mesa es la desnaturalización de la institución y anunciamos que dicho mecanismo es otra forma de imposición autoritaria. La Casa del Poeta no es ni centro vecinal, ni casa de cultura, ni centro interdisciplinario y cualquier definición que viole su naturaleza emanada de mesas de trabajo es ilegítima e ilegal. La comunidad artística y cultural ya rechazó tajantemente esa pretensión.

“Reiteramos que la única manera de proteger a la Casa del Poeta Ramón López Velarde de los apetitos y abusos de los funcionarios en turno, es la creación de un nuevo régimen jurídico que establezca su objeto social y su régimen de gobierno interno, la partida presupuestal para su operación y mantenimiento y que respete escrupulosamente su historia, identidad y políticas institucionales, a fin de garantizar su naturaleza como espacio medular de la poesía mexicana y de futuras generaciones de poetas”, expresaron.