Muere el escritor Josep Vallverdú, autor de Rovelló, un clásico de literatura infantil

El escritor español Josep Vallverdú murió el día de ayer, 21 de julio, a los 103 años, según dieron a conocer este miércoles medios españoles. El autor marcó generaciones con Rovelló, un clásico de la literatura infantil catalana.

Nacido en Lleida, al nordeste de España, es considerado uno de los escritores más importantes de la literatura catalana contemporánea, especialmente dentro del género infantil y juvenil.

Vallverdú también fue narrador, poeta, dramaturgo, traductor, ensayista y lingüista, acumulando más de medio siglo de trayectoria y un legado que supera las 300 obras publicadas, entre novelas, cuentos, poesía, teatro, memorias y traducciones.

Josep Vallverdú murió a los 103 años de edad Universitat Pompeu Fabra Barcelona

Un pilar en la literatura infantil catalana

Desde la década de 1960, Vallverdú destacó en la literatura infantil y juvenil en Cataluña, lo que le ganó ser considerado un pilar del género. Sus libros combinan aventuras, valores y riqueza lingüística.

Su obra más emblemática, que ha acompañado a varias generaciones de pequeños lectores, es Rovelló (1968). El libro narra la historia de un perro y cómo va creciendo en el mundo rural.

A lo largo de la novela infantil, el protagonista, quien se pierde y termina en el campo donde es adoptado por el pequeño Llisot, comienza una vida rodeada de naturaleza, trabajo rural y diferentes aventuras.

Al tratar temas como la amistad, la libertad, la supervivencia, el crecimiento personal y la relación humano-animal, ha logrado conectar con los más pequeños, pero también, tocar las fibras de los adultos.

Además de sus libros infantiles, el escritor destacó en otros géneros, incluyendo la narrativa juvenil y de aventuras, ensayos, artículos, poesía, teatro e incluso libros de viajes.

Asimismo, tras su jubilación, en 1988, continúo escribiendo, pero enfocado en diarios y reflexiones, obras más personales.

Sin embargo, uno de sus mayores aportes al mundo literario, probablemente fue su promoción del catalán, además de mantener un compromiso activo por promover la literatura, incluso en contextos difíciles, como el que se vivió tras la Guerra Civil Española.

El legado de Josep Vallverdú que dio nombre a un premio

El trabajo de Vallverdú no pasó desapercibido y a lo largo de su carrera recibió numerosos premios y distinciones, entre los que destacan el Premio Nacional de Literatura Infantil, en 1982 en España, el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, en 2000, y el Creu de Sant Jordi, en 1990.

Este último es una de las es una de las máximas distinciones que otorga la Generalitat de Cataluña a personas y entidades que destacan por sus servicios prestados a Cataluña en el ámbito cívico y cultural.

Pero su influencia no quedó en su obra, que sigue siendo leída en las escuelas, también fue creado un premio literario con su nombre: el Premio de Ensayo Josep Vallverdú.

Creado en 1984, hoy es uno de los premios de ensayo más importantes del ámbito catalán y su enfoque principal es promover el ensayo en lengua catalana.

La muerte de Josep Vallverdú marca la despedida a uno de los escritores más importantes del género infantil y juvenil en España, pero, especialmente, de un promotor de Cataluña y su lengua.